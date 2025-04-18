В Україні, ймовірно, зник Аполлон: що це за метелик і де він водиться (фото)

Цей вид має обмежений ареал у гірських районах та потребує особливих умов існування

Аполлон (Parnassius apollo Linnaeus) — великий денний метелик з родини Косатцевих (Papilionidae), відомий своїм яскравими червоними "вічками" на задніх крилах. Цей вид поширений у гірських районах Європи, Малої та Середньої Азії, Східного Сибіру, Забайкалля, Північно-Західного Китаю та Монголії.

Ареал виду охоплює переважно сонячні скелясті місця в лісовому та субальпійському поясах, часто на вапнякових відслоненнях. На рівнинах зустрічається в борах і суборах на піщаних і кам'янистих ґрунтах, де росте очиток. Чисельність виду незначна, а на Київському Поліссі та в Карпатах, ймовірно, аполлон зник.

Опис виду

Розмах крил метелика становить 65–90 мм, переднє крило має довжину 34–44 мм. Крила білого або кремового кольору з великими чорними плямами, а на задніх крилах — характерні червоні круглі плями з чорним контуром. Забарвлення крил у кожного екземпляра може варіюватися, але завжди легко впізнається за яскравими "очками". Метелик має опушене тіло, великі очі з дрібними щетинками та чорні вусики з булавою.

Біологія та екологія

Аполлон дає одну генерацію на рік, літ метеликів триває з липня по серпень, вони активні переважно після полудня. Самка відкладає яйця по одному на нижню сторону листка або стебло кормових рослин — очитків та молодила. Розвиток яйця триває від 2 до 8 тижнів, гусениця зазвичай зимує в оболонці яйця. У сонячну та суху погоду гусінь живиться листям очитку, а в хмарну — ховається під камінням. Лялечка формується в коконі серед каміння.

Природоохоронний статус

Аполлон занесений до Червоної книги України (II категорія) і вважається видом, що перебуває під загрозою зникнення. Сучасні знахідки на території України відсутні, що свідчить про можливе повне зникнення виду в країні. Причинами скорочення чисельності є руйнування природних місць проживання через вирубування лісів, зміну землекористування, рекреаційне навантаження та нездатність виду до міграцій.

У Міжнародному союзі охорони природи (МСОП) він має статус "уразливий" (VU), а в Європейському Червоному списку — категорію SPEC3, що означає загрозу зникнення на території Європи. Вид також занесений до Червоних книг багатьох європейських країн, зокрема Фінляндії, Норвегії, Швеції, Німеччини та Білорусі.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще одного метелика з Червоної книги. Він став надзвичайно рідкісним мешканцем українських степів.