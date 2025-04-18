Не промовчали навіть у Лаврова: санкції проти Куклачова розлютили росіян

З'явилось чимало абсурдних мемів

Введені президентом України Володимиром Зеленським санкції проти низки російських артистів, зокрема і дресувальника Юрія Куклачова обурили росіян. Вони вже створили низку недолугих мемів.

Однією з перших відреагувала офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. Вона розмістила абсурдний допис у Telegram, в якому назвала Зеленського "клоуном".

"Клоун ввів санкції проти доброго і всіма любимого клоуна, який щедро дарує дітям радість", — написала путіністка.

Фото з поста Захарової

Не промовчали ще кілька пропагандистських пабліків, розмістивши на сторінках абсурдні меми чи висловлювання. Сам же Куклачов нібито вже прокоментував введення проти нього санкцій, зазначивши: "Це якісь царапки".

Додамо, що Юрій Куклачов — це радянський і російський артист цирку, дресувальник кішок, радіоведучий; народний артист РРФСР. Творець і художній керівник Театру котів у Москві. Він неодноразово підтримував війну проти України і наголошував, що під час своїх шоу він просуває такі цінності, як мотивація та любов до Росії, які, на його думку, "Україні не притаманні".

Юрій Куклачов

Зауважимо, що 18 квітня Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій проти 20-ти російських виконавців, акторів та спортсменів, які підтримують російські військову агресію проти України. У списку, окрім Куклачова, є співак Ярослав Дронов (Shaman), артист балету Микола Цискарідзе, репер-артист Роман Чумаков (Жиган) тощо.

Введені санкції передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торговельних операцій, заборону на поширення медіа на території України тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у США хочуть запровадити жорсткіші санкції проти Росії.