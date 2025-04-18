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Не промовчали навіть у Лаврова: санкції проти Куклачова розлютили росіян

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Володимир Зеленський ввів санкції проти Куклачова Новина оновлена 18 квітня 2025, 17:44
Володимир Зеленський ввів санкції проти Куклачова. Фото Колаж "Телеграф"

З'явилось чимало абсурдних мемів

Введені президентом України Володимиром Зеленським санкції проти низки російських артистів, зокрема і дресувальника Юрія Куклачова обурили росіян. Вони вже створили низку недолугих мемів.

Однією з перших відреагувала офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. Вона розмістила абсурдний допис у Telegram, в якому назвала Зеленського "клоуном".

"Клоун ввів санкції проти доброго і всіма любимого клоуна, який щедро дарує дітям радість", — написала путіністка.

Фото з поста Захарової
Фото з поста Захарової

Не промовчали ще кілька пропагандистських пабліків, розмістивши на сторінках абсурдні меми чи висловлювання. Сам же Куклачов нібито вже прокоментував введення проти нього санкцій, зазначивши: "Це якісь царапки".

Додамо, що Юрій Куклачов — це радянський і російський артист цирку, дресувальник кішок, радіоведучий; народний артист РРФСР. Творець і художній керівник Театру котів у Москві. Він неодноразово підтримував війну проти України і наголошував, що під час своїх шоу він просуває такі цінності, як мотивація та любов до Росії, які, на його думку, "Україні не притаманні".

Юрій Куклачов
Юрій Куклачов

Зауважимо, що 18 квітня Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій проти 20-ти російських виконавців, акторів та спортсменів, які підтримують російські військову агресію проти України. У списку, окрім Куклачова, є співак Ярослав Дронов (Shaman), артист балету Микола Цискарідзе, репер-артист Роман Чумаков (Жиган) тощо.

Введені санкції передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торговельних операцій, заборону на поширення медіа на території України тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у США хочуть запровадити жорсткіші санкції проти Росії.

Теги:
#Україна #Росія #Санкції #Юрій Куклачов