Бритися чи голитися? Мовознавець здивував правильною відповіддю

Чимало людей мають хибну думку щодо цих слів

Чимало українців і досі плутають російські слова з українськими і перетворюють солов’їну на неоковирний суржик. Проте, буває і так, що питомо українські слова приписують росіянам.

Так, відомий мовознавець та автор підручників з української мови Олександр Авраменко спростував поширену думку про те, що українцям слід уникати слова "бритися" на користь "голитися". Під час етеру програми "Сніданок з 1+1" експерт пояснив, чому обидва варіанти є цілком прийнятними.

"Це хибна думка, ніби "бритися" — російське слово. Насправді воно поширене в багатьох слов'янських мовах", — наголосив Авраменко.

Він додав, що корінь "брит-" присутній у всіх слов'янських мовах у слові "бритва". Мовознавець також підкреслив, що обидва терміни — "бритва" та "бритися" — зафіксовані як у словнику Бориса Грінченка, так і в сучасних українських лексикографічних джерелах. Це свідчить про їхню історичну та сучасну легітимність в українській мові.

"Ви можете вільно використовувати як '"голитися", так і "бритися" для опису процесу гоління. Обирайте те слово, яке вам більше до вподоби", — порадив Авраменко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як українською правильно називати "челку" і "виски". Прочитайте, щоб не осоромитися у перукарні.