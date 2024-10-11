За священника, що погрожував людям зброєю на Тернопільщині, взялася поліція

Цікавий випадок на Тернопільщині

Священник і зброя – здавалося б, ці поняття дуже далекі одне від одного. Та нещодавно невеликому містечку Бучач на Тернопільщині поліція провела обшук у помешканні місцевого священника і виявила те, що зовсім не асоціюється з духовним саном.

Про інцидент розповів місцевий активіст Роман Довбенко. Вранці 11 жовтня він опублікував пост на своїй сторінці, у якому зазначив, що поліція проводить обшуки у священника на прізвище Бубнів. Каже, що нещодавно він нібито погрожував зброєю місцевим мешканцям.

Згодом він додав у коментарях під дописом, що обшуки у священнослужителя завершили. Під час них, за словами активіста, виявили та вилучили предмети, схожі на зброю. А своїм знайомим священнослужитель казав, що у нього вилучили 1 травматичний та 1 пневматичний пістолет. "Та й взагалі, я ще не бачив священників зі стволами… І байдуже на його високі статуси та звʼязки", — каже Довбенко.

Обшуки в помешканні отця. Фото Романа Довбенка

Подію журналістам "Телеграфу" прокоментували і в обласній поліції. У пресслужбі ГУНП у Тернопільській області підтвердили факт обшуків у мешканця Бучаччини, та деталі пообіцяли надати згодом. А речі, які могли зацікавити правоохоронців, вилучили і направили на експертизу. Лише після її результатів стане відома більш детальна інформація.

Що відомо про цього священника

Про цього священнослужителя інформації не так багато. За даними Вікіпедії, з 1991 року Михайло Бубнів є парохом (настоятелем) Церкви Покладення поясу Пресвятої Богородиці у селі Поділля Чортківського району Тернопільської області. В Youcontrol є також інформація про приналежність Бубніва до іншої церкви — у сусідньому селі (Парафія Різдва Пресвятої Богородиці с.Попівці Чортківського р-ну Тернопільської єпархії ПЦУ).

На власній сторінці у Фейсбуці священник позує на фоні прапора "Правого сектора" з одним із командирів. Роман Довбенко також згадував, що Бубнів є капеланом та волонтером.

На виборах у 2000 році отець також балотувався до Чортківської районної ради. Він був шостим у списку організації Радикальної партії Олега Ляшка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Тернополі для вбивства бізнесмена найняли кілера. Йому заплатили 25 тисяч доларів, але постраждалий вижив.