За священника, который угрожал людям оружием в Тернопольской области, взялась полиция

Интересный случай в Тернопольской области

Священник и оружие – казалось бы, эти понятия очень далеки друг от друга. Но недавно небольшом городке Бучач в Тернопольской области полиция провела обыск в доме местного священника и обнаружила то, что совсем не ассоциируется с духовным саном.

Об инциденте рассказал местный активист Роман Довбенко. Утром 11 октября он опубликовал пост на своей странице, в котором отметил, что полиция проводит обыски у священника по фамилии Бубнив. Говорит, что недавно он якобы угрожал оружием местным жителям.

Впоследствии он добавил в комментариях под сообщением, что обыски у священнослужителя завершили. Во время них, по словам активиста, были обнаружены и изъяты предметы, похожие на оружие. А своим знакомым священнослужитель говорил, что у него изъяли 1 травматический и 1 пневматический пистолет. "Да и вообще, я еще не видел священников со стволами… И безразлично его высокие статусы и связки", — говорит Довбенко.

Обыски в доме отца. Фото Романа Довбенко

Событие журналистам "Телеграфа" прокомментировали и в областной полиции. В пресс-службе ГУНП в Тернопольской области подтвердили факт обысков у жителя Бучаччины, и детали пообещали предоставить впоследствии. А вещи, которые могли заинтересовать стражей порядка, изъяли и направили на экспертизу. Только после ее результатов станет известна более подробная информация.

Что известно об этом священнике

Об этом священнослужителе информации не так много. По данным Википедии, с 1991 года Михаил Бубнев является настоятелем Церкви Положения пояса Пресвятой Богородицы в селе Подолье Чертковского района Тернопольской области. В Youcontrol есть также информация о принадлежности Бубнива к другой церкви — в соседнем селе (Приход Рождества Пресвятой Богородицы с.Поповцы Чертковского р-на Тернопольской епархии ВЦУ).

На своей странице в Facebook священник позирует на фоне флага "Правого сектора" с одним из командиров. Роман Довбенко также упоминал, что Бубнев является капелланом и волонтером.

На выборах в 2000 году отец также баллотировался в Чертковский районный совет. Он был шестым в списке организации Радикальной партии Олега Ляшко.

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