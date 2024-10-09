У ЗСУ пояснили, чому російська армія вчепилася у Торецьк (мапи)

Окупанти зіткнулися з серйозним опором

У Торецьку росіяни прагнуть закріпитися у місті, щоб просуватися далі, зокрема, до Покровська, Авдіївки, Краматорська чи Слов'янська. Крім того, це дозволить ворогу посилити свої позиції біля Часового Яру.

Про це коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Саме такою, на його думку, є мета окупантів у Торецьку.

"По суті, якщо ми говорили, що Часів Яр і Покровськ є фланговими напрямками для охоплення Донецької області для ворога, то напрямок Нью-Йорку, чи того ж самого Торецька — це для нього лобовий наступ", — пояснив Тимочко.

За його словами, ці міста важливі для противника ще й через їхнє шахтарське минуле та розвинену інфраструктуру. Окупанти планують використовувати шахти для укриття техніки та створення плацдармів для наступу.

"Тобто там були непогані залізничні колії, звідки ворог, між іншим, сподівається використовувати шахти чи шахтну інфраструктуру для того, щоб ховати бронетехніку й добудовувати свої плацдарми для наступу", — мовив голова Ради резервістів.

За його словами, росіяни сподівалися, що швидко захопить Торецьк, а також Часів Яр і Вугледар (останній нещодавно окупувала Росія) й зуміє зберегти інфраструктуру міст. Проте вони зіткнулися з серйозним опором.

"Окрім того, захоплення Торецька для них важливо, щоб відсунути наші Збройні сили від Горлівки, від Ясинуватської траси, яка для них досить важлива у плані застосування логістичних магістральних шляхів", — зазначив Тимочко.

Головна ж мета окупантів, за словами голови Ради резервістів, убезпечити свої війська, склади та позиції навколо Донецька й Горлівки від української артилерії та дронів, як це було з Авдіївкою.

"Торецьк — це прямий вихід на Горлівку, яка своєю чергою є містом-супутником Донецька. Тому росіянам там важливо відсувати ЗСУ максимально далі", — пояснив Тимочко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як ЗСУ відходили з Вугледару і чи дійсно не всіх поранених забрали. Деталі розповів Олександр Охріменко, який очолює 72 окрему механізовану бригаду імені Чорних запорожців, що стояла у місті.