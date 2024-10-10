Українська журналістка могла загинути в полоні в РФ: що відомо

Інформацію ще перевіряють

Українська журналістка Вікторія Рощина, яка перебувала у полоні в Росії з 2023 року, ймовірно загинула під час етапування з Таганрогу до Москви.

Про це повідомляв голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Проте станом на 16:30 він видалив повідомлення.

У них зазначалось, що цю інформацію розповів йому батько журналістки. Йому нібито прийшло офіційне повідомлення про загибель доньки в Росії.

Почувши це, Юрчишин пообіцяв йому, що Україна "зробить все можливе", щоб убивці Рощиної "понесли заслужену кару".

"Талановиту журналістку росіяни взяли заручницею в серпні 2023. А тепер убили", — написав депутат.

Проте згодом він видалив цей допис, зазначивши, що інформацію треба перевірити і чекати офіційних повідомлень української сторони. Але й це повідомлення він теж видалив зі свого каналу.

Наразі українська сторона офіційно не коментувала ці дані.

Що відомо про Вікторію Рощину

Журналістка зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованих територіях. І лише у травні 2024 року російська сторона підтвердила, що утримує жінку в полоні.

До цього кореспондентку ще у березні 2022 затримували силовики ФСБ РФ. Тоді вона готувала матеріали про воєнні дії в Запорізькій та Донецькій областях. Рощина планувала поїхати у Маріуполь, щоб показати усю правду російського вторгнення.

У 2022 вона пробула у російському полоні 10 днів, її звільнили. Проте це не зупинило кореспонденту і вона продовжила працювати.

У 2022-му Рощина отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду "За мужність у журналістиці".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Херсоні невідомий чоловік кидав каміння у журналістку та викинув її телефон.