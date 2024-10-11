Врятувати український ОПК. Що означає новий меморандум виробників і спецкомісії Ради

Меморандум має на меті врятувати українську оборонну промисловість від відтоку за кордон

Український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) переживає період безпрецедентного зростання та трансформації. Понад 1000 підприємств та 300 000 працівників складають основу цього стратегічно важливого сектору, який за останні два роки продемонстрував шестикратне збільшення виробництва озброєння. Однак, цього недостатньо.

11 жовтня, під час конференції "Розвиток Українського ОПК — перепони та шляхи вирішення" представники оборонно-промислового комплексу (ОПК) разом із парламентарями обговорили проблеми та перспективи розвитку галузі.

Однією з ключових тем став підписаний меморандум між ОПК і парламентською спецкомісією, який зобов’язує сторони розв'язати основні проблеми, що стримують розвиток українського оборонного комплексу.

"Телеграф" розповідає про головні з них.

Недостатній оборонний бюджет

Одним з ключових факторів, що стримує потенціал українського ОПК, є обмеженість оборонного бюджету. У 2024 році на оборонні закупівлі було виділено 6 мільярдів доларів, що значно нижче від виробничих потужностей сектору, які оцінюються в 18-20 мільярдів доларів. Ця диспропорція й створила недовикористання наявного промислового потенціалу та вже почала призводити до уповільнення темпів зростання галузі.

Крім того, підприємства ОПК стикаються з проблемою доступу до фінансових ресурсів. Відсутність дешевих кредитів та неефективність програм компенсації відсоткових ставок значно обмежують можливості розвитку та модернізації виробництва. У відповідь на цю проблему, група з 20 народних депутатів, включаючи Галину Янченко та Олександра Ковальчука, запропонувала виділити 2,5 мільярда гривень у наступному році на компенсацію відсотків за кредитами для виробників зброї.

85% підприємств планують релокацію

Тривожним сигналом для галузі стали результати опитування, які показали, що 85% виробників озброєння розглядають можливість релокації за кордон, або навіть зробили це. Про це на засіданні робочої групи спецкомісії ВР з питань захисту прав інвесторів говорили ще у вересні.

Звичайно, між "замислитися" про переїзд і його фактичним здійсненням лежить маса бюрократичних питань: переведення співробітників, вивчення законів нової юрисдикції, пошук партнерів тощо. Однак держава розуміє, що якщо не зреагує вчасно, рано чи пізно підприємства все ж таки перемістяться, і цей крок буде для них виправданим.

Виїзд українських виробників за кордон створить замкнене коло: спочатку держава втратить виробництво, контроль і податкові надходження, потім доведеться закуповувати цю ж продукцію, але значно дорожче.

Три основні напрямки, над якими зараз працюють

Ключовим результатом конференції стало підписання меморандуму між ОПК і парламентською спецкомісією, який окреслив три основні напрямки дій:

Перегляд умов державних закупівель. Планується усунути дискримінаційні умови тендерів, які часто ставлять українських виробників у невигідне становище порівняно з іноземними конкурентами. Покращення доступу до фінансових інструментів. Розробляються пропозиції щодо зміни регуляторних норм та впровадження програми пільгового кредитування для підприємств ОПК. Контрольоване відкриття експорту. Визнаючи, що лише 25% продукції ОПК закуповується державою, представники галузі наполягають на необхідності відкриття експортних можливостей для забезпечення розвитку підприємств та створення нових робочих місць.

Підписання меморандуму на конференції "Розвиток Українського ОПК — перепони та шляхи вирішення"

Зазначимо, на сьогодні експорт українського озброєння повністю заблокований. Водночас потрібно розуміти, що експорт озброєння — це досить складний і специфічний ринок.

— Дуже часто для того, щоб підписати експертний контракт, йде рік-два. Це означає, що відкриття експортного потенціалу потрібно робити вже сьогодні, щоб через два роки наші підприємства попросту не закривалися, тому що в них немає ринку збуту, — говорить нардепка і голова ТСК по захисту прав інвесторів Галина Янченко.

Галина Янченко під час підписання меморандуму

Своєю чергою представник Федерації роботодавців України Дефенс (ФРУ Дефенс) Руслан Іллічов підкреслив, що вихід на експорт буде можливий лише після задоволення внутрішніх потреб країни. За його словами, багато підприємств оборонно-промислового комплексу завантажені лише на 50-60%, а деякі навіть на 20%. Причина в тому, що держава закуповує лише чверть того, що український ОПК може виробляти. Тому необхідно переглянути це і провести реформування.

Наразі підписання меморандуму представників галузі і парламентарів дозволить збільшити виробництво всіх напрямків українського озброєння, що вже незабаром відчують наші військові.