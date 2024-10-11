Спасти украинский ОПК. Что означает новый меморандум производителей и спецкомиссии Рады

Меморандум стремится спасти украинскую оборонную промышленность от оттока за границу

Украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) переживает период беспрецедентного роста и трансформации. Более 1000 предприятий и 300 000 работников составляют основу этого стратегически важного сектора, за последние два года продемонстрировавшего шестикратное увеличение производства вооружения. Однако этого недостаточно.

11 октября, во время конференции "Развитие Украинского ОПК — преграды и пути решения" представители оборонно-промышленного комплекса (ОПК) вместе с парламентариями обсудили проблемы и перспективы развития отрасли.

Одной из ключевых тем стал подписанный меморандум между ОПК и парламентской спецкомиссией, обязывающий стороны решить основные проблемы, сдерживающие развитие украинского оборонного комплекса.

"Телеграф" рассказывает о главных из них.

Недостаточный оборонный бюджет

Одним из ключевых факторов, сдерживающих потенциал украинского ОПК, является ограниченность оборонного бюджета. В 2024 году на оборонные закупки было выделено 6 миллиардов долларов, что значительно ниже производственных мощностей сектора, которые оцениваются в 18-20 миллиардов долларов. Эта диспропорция и создала недоиспользование имеющегося промышленного потенциала и начала приводить к замедлению темпов роста отрасли.

Кроме того, предприятия ОПК сталкиваются с проблемой доступа к финансовым ресурсам. Отсутствие дешевых кредитов и неэффективность программ по компенсации процентных ставок значительно ограничивают возможности развития и модернизации производства. В ответ на эту проблему группа из 20 народных депутатов, включая Галину Янченко и Александра Ковальчука, предложила выделить 2,5 миллиарда гривен в следующем году на компенсацию процентов по кредитам для производителей оружия.

85% предприятий планируют релокацию

Тревожным сигналом для отрасли стали результаты опроса, показавшие, что 85% производителей вооружения рассматривают возможность релокации за границу или даже сделали это. Об этом на заседании рабочей группы спецкомиссии ВР по защите прав инвесторов говорили еще в сентябре.

Конечно, между "задуматься" о переезде и его фактическим осуществлением лежит масса бюрократических вопросов: перевод сотрудников, изучение законов новой юрисдикции, поиск партнеров и т.д. Однако государство понимает, что если не отреагирует вовремя, рано или поздно предприятия все же переместятся, и этот шаг будет для них оправдан.

Выезд украинских производителей за границу создаст замкнутый круг: сначала государство потеряет производство, контроль и налоговые поступления, потом придется закупать эту же продукцию, но гораздо дороже.

Три основных направления, над которыми сейчас работают

Ключевым результатом конференции стало подписание меморандума между ОПК и парламентской спецкомиссией, который наметил три основных направления действий:

Пересмотр условий государственных закупок. Планируется устранить дискриминационные условия тендеров, часто ставящих украинских производителей в невыгодное положение по сравнению с иностранными конкурентами. Улучшение доступа к финансовым инструментам. Разрабатываются предложения по изменению регуляторных норм и внедрению программы льготного кредитования для предприятий ОПК. Контролируемое открытие экспорта. Признавая, что только 25% продукции ОПК закупается государством, представители отрасли настаивают на необходимости открытия экспортных возможностей для обеспечения развития предприятий и новых рабочих мест.

Подписание меморандума на конференции "Развитие Украинского ОПК — преграды и пути решения"

Отметим, на сегодняшний день экспорт украинского вооружения полностью заблокирован. В то же время, нужно понимать, что экспорт вооружения — это достаточно сложный и специфический рынок.

— Очень часто для того, чтобы подписать экспертный контракт, уходит год-два. Это значит, что открытие экспортного потенциала нужно делать уже сегодня, чтобы через два года наши предприятия просто не закрывались, потому что у них нет рынка сбыта, — говорит нардепка и глава ВСК по защите прав инвесторов Галина Янченко.

Галина Янченко во время подписания меморандума

В свою очередь представитель Федерации работодателей Украины Дефенс (ФРУ Дефенс) Руслан Ильичев подчеркнул, что выход на экспорт будет возможен только после удовлетворения внутренних потребностей страны. По его словам, многие предприятия оборонно-промышленного комплекса загружены только на 50-60%, а некоторые даже на 20%. Причина в том, что государство закупает всего четверть того, что украинский ОПК может производить. Поэтому нужно пересмотреть это и провести реформирование.

Подписание меморандума представителей отрасли и парламентариев позволит увеличить производство всех направлений украинского вооружения, которые уже скоро ощутят наши военные.