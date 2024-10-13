В вашем роду были духовные люди, если фамилия звучит так: проверьте их в списке

Они указывают на высокое положение предков в церковной иерархии

В Украине интересны и разнообразны фамилии, которые в древности давали людям. Раньше мы уже рассказывали, какими фамилиями наделяли магов. А недавнее исследование ономастов и генеалогов раскрыло интересную тенденцию: около 50 тысяч граждан Украины носят фамилии, которые в древности давались представителям духовенства.

Телеграф расскажет, как они звучат и сколько людей в Украине проживает. Самыми распространенными оказались такие фамилии, как Попов, Дяченко, Попович, Священко и Владиченко. Эти фамилии указывают на то, что предки их носителей были священниками, дьяками или другими церковнослужителями.

Интересно, что географическое распределение этих фамилий неравномерно. Большая концентрация наблюдается в западных и центральных областях Украины, что может быть связано с историческими особенностями развития этих регионов.

Исследователи также обнаружили редкие духовные фамилии, такие как Митрополитенко, Епископенко и Архимандритов, указывающие на высокое положение предков в церковной иерархии.

По данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 января 2024 года, население Украины составляет около 35 миллионов человек. Таким образом, носители "духовных" фамилий составляют около 0,14% населения страны.

Ранее "Телеграф" писал, что означает фамилию главы МСЭК Хмельнитчины Крупы, перепугавшей всю Украину