Прикривав собою солдат: на фронті загинув Олександр "Турист" Чухно

Воїн виконував завдання на передовій

Щодня, захищаючи рідну землю від російських окупантів, гинуть українські захисники. У боях зазнав смертельного поранення командир піхотної роти підрозділу "Рубіж" Олександр Чухно.

Про це розповіла на своїй сторінці у Facebook Любов Наконечна. Герой ціною свого життя прикрив бійців свого підрозділу.

"Ми так і не зустрілися…Командир підрозділу однієї з найдорожчих мені бригад "Рубіж"… "Турист" на щиті!Ми з Андрій Косик на зустрічі в Краматорську якраз говорили про те , яким сильним , розважливим командиром він є, а сьогодні прийшла страшна звістка про те, що командир загинув , прикриваючи своїх солдатів", — йдеться у повідомленні.

Олександр Чухно був командиром піхотної роти підрозділу "Рубіж" і взяв собі псевдо "Турист". Захисник із перших днів повномасштабного вторгнення РФ на територію України відстоював свободу нашої землі.

На жаль, захисника було вбито на фронті ворогами. Чоловік прикрив собою своїх солдатів і був смертельно поранений.

"Неможливо осягнути всіх кордонів болю від втрати такої людини… Біль, сльози, ненависть до орди, яка вбиває, знищує наших найкращих людей.

Вічна пам’ять… Співчуття всім побратимам, які знаю, що пройшли кола пекла на війні…", — написала Любов у соцмережі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на фронті загинув 29-річний молодший сержант Микита Тертишний. Він був оператором безпілотного літального апарату військової частини А1126.