Якою була загибла журналістка Рощина за життя: спогади колег (відео)

Колеги загиблої журналістки розповіли, якою вона була за життя.

Українська журналістка Вікторія Рощина, яка загинула в російських катівнях, була віддана своїй професії. Водночас працювати з нею не завжди було легко.

Про це колега загиблої, шеф-редактор сайту Hromadske Євгенія Моторевська, розповіла під час акції пам’яті на Майдані у Києві 11 жовтня, де був присутній кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Вона зазначила, що Рощину нічого не могло зупинити, у її голові завжди народжувалась нова ідея.

"Вікторія робила матеріали з окупованих територій. Вона завжди говорила "Я журналістка, я маю це робити. Там немає українських медіа, але там є українські люди, і я маю про них розповідати", — каже Моторевська.

При цьому з Рощиною було складно працювати, бо якщо їй щось потрібно, то вона могла зателефонувати будь-кому о 4 годині, каже шеф-редактор.

"Вона це робила, коли бачила помилку в тексті і наполягала на тому, що її потрібно виправити. Коли вона бачила, що помилку виправили, то дякувала колегам і говорила, що "текст став читабельним" ", — зазначила Моторевська.

Вона додала: якщо почитати соцмережі колишніх колег Вікторії, то всі напишуть: "Я не дуже добре її знав" або "Ми разом працювали, але не дуже були близькі". За словами Моторевської, Вікторія побудувала навколо себе "паркан", за яку нікого не пускала.

Нагадаємо, Вікторія Рощина загинула у російському полоні 10 жовтня. Вона була в Росії з 2023 року, її збиралися передати на обмін і відправили на етап з Таганрога до Москви.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": У самому серці Києва вшанували пам’ять журналістки, яка загинула в полоні (фото та відео)