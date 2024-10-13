Прикрывал собой солдат: на фронте погиб Александр "Турист" Чухно

Воин выполнял задания на передовой

Каждый день, защищая родную землю от российских оккупантов, гибнут украинские защитники. В боях получил смертельное ранение командир пехотной роты подразделения "Рубеж" Александр Чухно.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook Любовь Наконечна. Герой ценой своей жизни прикрыл бойцов своего подразделения.

"Мы так и не встретились… Командир подразделения одной из самых дорогих мне бригад "Рубеж"… "Турист" на щите! Мы с Андрей Косик на встрече в Краматорске как раз говорили о том, каким сильным, рассудительным командиром он является, а сегодня пришла страшная весть о том, что командир погиб, прикрывая своих солдат!", — говорится в сообщении.

Александр Чухно являлся командиром пехотной роты подразделения "Рубеж" и взял себе псевдо "Турист". Защитник с первых дней полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины отстаивал свободу нашей земли.

К сожалению, защитник был убит на фронте врагами. Мужчина прикрыл собой своих солдат и был смертельно ранен.

"Невозможно постичь всех границ боли от потери такого человека … Боль, слезы, ненависть к орде, которая убивает, уничтожает наших лучших людей.

Вечная память …Соболезнования всем собратьям , которые знаю, что прошли круги ада на войне …", — написала Любовь в соцсети.

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