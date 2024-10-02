Вдихніть глибше: що означає модне слово "стенити" і звідки воно взялося

Розбираємося в новому молодіжному сленгу

Молодіжний сленг в Україні розвивається надзвичайно швидко. Ми ще не звикли до останніх його новинок, як підлітки вже вигадали щось свіженьке, як от слово "стенити".

Що означає це дивне слово і чому воно стало таким популярним? "Телеграф" розбирається в походженні та значенні нового молодіжного сленгу, який захопив українські соцмережі.

Що означає "стенити"?

"Стенити" – це сучасний сленговий термін, який означає бути у захваті від когось, найчастіше від популярної особистості. Це більше, ніж просто вподобати чиюсь творчість – це справжнє обожнювання, що межує з фанатизмом.

Звідки взялося це слово

Історія терміну починається з пісні американського репера Емінема "Stan" (2000 рік). Пісня розповідає про одержимого фаната: головний герой пише нав'язливі листи своєму кумиру.

Його ім'я "Stan" стало символом надмірного фанатизму. З часом слово перетворилося на дієслово "to stan", а в українській мові з'явився відповідник "стенити".

Цікаві факти

Слово "stan" увійшло до словника Oxford English Dictionary у 2017 році. Після чого в різних мовах з'явилися свої відповідники цього терміну. Феномен "стенінгу" став предметом наукових досліджень, а сам термін активно використовується в маркетингу.

Слово "стенити" – це більше, ніж просто модний сленг. Хоча надмірне захоплення може мати негативні наслідки, саме явище стало невіддільною частиною сучасного культурного ландшафту.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означають у підлітків слова гітара, палітра та інші. Ні, це не те, про що ви подумали.