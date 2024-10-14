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Справжня "Сикстинська капела": у Хмельницькому здають незвичайну квартиру за смішні гроші (відео)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Оренда квартири Новина оновлена 14 жовтня 2024, 11:58
Оренда квартири. Фото Колаж "Телеграфу"

Чотирьох кімнатна квартира з балконом

У Хмельницькому здають в оренду доволі цікаву квартиру. Чотирьох кімнатне житло з розписаними стелями та незвичайним ремонтом пропонують за 5,5 тисяч грн.

Відповідне оголошення виклав у мережі один з місцевих рієлторів. Відомо, що квартира на 5 поверсі з 5-ти. Будинок знаходиться в районі Дубове, у південній частині міста.

На відео, де показують інтер'єр квартири можна побачити багато дивних речей. Перше, що впадає в око — ручний розпис стель майже в кожній кімнаті. Так, у вітальні та кількох спальнях зображені янголи, святі та інші божественні мотиви, а у деяких — бики.

Зауважимо, що навіть вбиральня та кухня не залишились з простими стелями. У туалеті намальовано хлопчика, що справляє нужду, а на кухні — натюрморти з фруктами та ягодами.

На кадрах видно, що навіть деякі стіни усіяні картинами та розписами, при цьому і двері мають фактурні ручки. Проте меблі та люстри у квартирі звичайні, а на кухні й досі лежить радянський лінолеум, блакитно-біла плитка.

Квартира має ще й балкон, який без розписів та виглядає цілком звичайним.

Це чотирьох кімнатне житло з розписаними стелями у Хмельницькому здають всього за 5 500 грн. Зауважимо, що квартиру також здавали і у квітні цього року.

У мережі українці в коментарях до відео жартують, що це житло більше схоже на церкву і, певно, там навіть ладаном пахне.

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Теги:
#Квартира #Хмельницький #Оренда