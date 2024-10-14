Настоящая "Сикстинская капелла": в Хмельницком сдают необычную квартиру за смешные деньги (видео)

Четырехкомнатная квартира с балконом

В Хмельницком сдают в аренду интересную квартиру. Четырех комнатное жилье с расписанными потолками и необычным ремонтом предлагают за 5,5 тысячи грн.

Соответствующее объявление выложил в сети один из местных риелторов. Указано, что квартира на 5 этаже из 5-ти. Дом находится в районе Дубово, в южной части города.

На видео, где показывают интерьер квартиры, можно увидеть много странных вещей. Первое, что бросается в глаза — ручная роспись потолков почти в каждой комнате. Так, в гостиной и нескольких спальнях изображены ангелы, святые и другие божественные мотивы, а в некоторых – быки.

Заметим, что даже туалет и кухня не остались с простыми потолками. В туалете нарисован мальчик, что справляет нужду, а на кухне — натюрморты с фруктами и ягодами.

На кадрах видно, что даже некоторые стены усеяны картинами и росписями, при этом дверь имеет фактурные ручки. Однако мебель и люстры в квартире обычные, а на кухне до сих пор лежит советский линолеум, голубо-белая плитка.

Квартира имеет еще и балкон, который без росписей и выглядит вполне обычным.

Это четырехкомнатное жилье с расписанными потолками в Хмельницком сдают всего за 5500 грн. Отметим, что квартиру также сдавали и в апреле этого года.

В сети украинцы в комментариях к видео шутят, что это жилье больше похоже на церковь и, вероятно, там даже пахнет ладаном.

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