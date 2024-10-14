Укр

Кто-то из ваших предков носил очень особую прическу, если фамилия звучит так: проверьте свою

Автор
Андрей Мулько
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинец Новость обновлена 14 октября 2024, 19:00
Украинец. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Большинство из них встречается и сегодня

Список украинских фамилий невероятно разнообразен и каждая из них имеет отдельную историю. Некоторые из них указывают на особую внешность их первых носителей.

В частности, это касается и причесок. Об этом рассказывает в своей работе "Современные украинские фамилии" языковед Юлиан Редько.

Он отмечает, что мужчины, которые ходили со стрижеными волосами, давали такие прозвища Стрига или Стригун. Впоследствии они стали полноценными фамилиями.

У тех, кто не имел волос на голове, могли носить прозвища: Лысый, Лысайко, Лысак, Лысун и Лысан. А вот мужчины с растрепанной (лохматой) прической или кудрями могли носить следующие фамилии:

  • Кошла;
  • Чубаха;
  • Патлаха;
  • Кошлатый;
  • Чубарь;
  • Кудря;
  • Патлай;
  • Чубатько;
  • Кошлак;
  • Чубай;
  • Кучерко;
  • Пелех;
  • Кошлай;
  • Пелешок;
  • Кудла;
  • Чубей;
  • Пелехатый;
  • Кудрик;
  • Чуприна;
  • Куйовда;
  • Чупрун;
  • Кудрявец;
  • Чуб;
  • Коструба;
  • Чубир;
  • Мушта.

Кроме того, мужчин с черными волосами могли иметь прозвища Чорнявый, Чорный, Черняк, Черныга, Черныш, Чорныш. Блондинам же давали такие фамилии как Билец, Билый, Билык, Свитлик или Блонко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о фамилиях, которые давали тем, кто считал себя слишком надменным и самовлюбленным. Также мы писали о фамилиях, которые давали искусным поварам.

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