Кто-то из ваших предков носил очень особую прическу, если фамилия звучит так: проверьте свою

Большинство из них встречается и сегодня

Список украинских фамилий невероятно разнообразен и каждая из них имеет отдельную историю. Некоторые из них указывают на особую внешность их первых носителей.

В частности, это касается и причесок. Об этом рассказывает в своей работе "Современные украинские фамилии" языковед Юлиан Редько.

Он отмечает, что мужчины, которые ходили со стрижеными волосами, давали такие прозвища Стрига или Стригун. Впоследствии они стали полноценными фамилиями.

У тех, кто не имел волос на голове, могли носить прозвища: Лысый, Лысайко, Лысак, Лысун и Лысан. А вот мужчины с растрепанной (лохматой) прической или кудрями могли носить следующие фамилии:

Кошла;

Чубаха;

Патлаха;

Кошлатый;

Чубарь;

Кудря;

Патлай;

Чубатько;

Кошлак;

Чубай;

Кучерко;

Пелех;

Кошлай;

Пелешок;

Кудла;

Чубей;

Пелехатый;

Кудрик;

Чуприна;

Куйовда;

Чупрун;

Кудрявец;

Чуб;

Коструба;

Чубир;

Мушта.

Кроме того, мужчин с черными волосами могли иметь прозвища Чорнявый, Чорный, Черняк, Черныга, Черныш, Чорныш. Блондинам же давали такие фамилии как Билец, Билый, Билык, Свитлик или Блонко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о фамилиях, которые давали тем, кто считал себя слишком надменным и самовлюбленным. Также мы писали о фамилиях, которые давали искусным поварам.