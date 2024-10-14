Кто-то из ваших предков носил очень особую прическу, если фамилия звучит так: проверьте свою
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Большинство из них встречается и сегодня
Список украинских фамилий невероятно разнообразен и каждая из них имеет отдельную историю. Некоторые из них указывают на особую внешность их первых носителей.
В частности, это касается и причесок. Об этом рассказывает в своей работе "Современные украинские фамилии" языковед Юлиан Редько.
Он отмечает, что мужчины, которые ходили со стрижеными волосами, давали такие прозвища Стрига или Стригун. Впоследствии они стали полноценными фамилиями.
У тех, кто не имел волос на голове, могли носить прозвища: Лысый, Лысайко, Лысак, Лысун и Лысан. А вот мужчины с растрепанной (лохматой) прической или кудрями могли носить следующие фамилии:
- Кошла;
- Чубаха;
- Патлаха;
- Кошлатый;
- Чубарь;
- Кудря;
- Патлай;
- Чубатько;
- Кошлак;
- Чубай;
- Кучерко;
- Пелех;
- Кошлай;
- Пелешок;
- Кудла;
- Чубей;
- Пелехатый;
- Кудрик;
- Чуприна;
- Куйовда;
- Чупрун;
- Кудрявец;
- Чуб;
- Коструба;
- Чубир;
- Мушта.
Кроме того, мужчин с черными волосами могли иметь прозвища Чорнявый, Чорный, Черняк, Черныга, Черныш, Чорныш. Блондинам же давали такие фамилии как Билец, Билый, Билык, Свитлик или Блонко.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о фамилиях, которые давали тем, кто считал себя слишком надменным и самовлюбленным. Также мы писали о фамилиях, которые давали искусным поварам.