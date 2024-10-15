Народився й виріс у Росії, але став прем’єром в Україні: яким був у молодості Микола Азаров

Прізвище ексчиновника має кілька версій походження

Експрем’єр-міністр України Микола Янович Азаров, який був прибічником Віктора Януковича, народився у Росії. Він запам’ятався нам як проросійський політик та герой багатьох мемів, пов'язаних із "азірівкою" — спаплюженою українською мовою. Однак яким же він був у молодості?

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як уродженець Росії став прем’єр-міністром України, пригадати його політичний шлях і яким він був у молодості.

Що відомо про дитинство та юність Миколи Азарова

Микола Азаров народився 17 грудня 1947 року у місті Калуга, РРФСР у сім’ї гірничого інженера та працівниці залізниці. Переважно виховувала Миколу бабуся, бо батьки часто були на роботі. До речі, де він ріс, називає Азарово.

Саме через це є багато версій походження прізвища Азаров. За одними даними, його прізвище успадковане від бабусі, за іншими — від назви села. Одні джерела стверджують, що Микола Янович після одруження взяв прізвище дружини, однак є дані, що її дівоче прізвище Мурлан чи Мурлян.

Микола Азаров - крайній справа

Микола Азаров любив у дитинстві ловити рибу і грати футбол. Школу він закінчив майже відмінно — отримав срібну медаль. Вищу освіту здобував у МДУ, у Москві. Отримав червоний диплом геолога-геофізика.

По завершенню університету Микола Азаров працював на комбінаті "Тулауголь" начальником дільниці у Тулі. Пізніше його було назначено завідувачем лабораторії та відділу Підмосковного інституту.

У кінці 1980-х став займатися громадською діяльністю і підтримував курс на Перебудову СРСР. Вже за два роки він став кандидатом на посаду голови Донецького обкому КПУ. Також його було обрано делегатом XXVIII зʼїзду КПРС.

Коли розпався Радянський Союз, Микола Азаров був одним із засновників "Партії праці" у Донецьку. Вже у 1995 році він став депутатом Верховної Ради. У 2000 році політик вступив до фракції "Партія регіонів", а вже за рік став її очільником.

Пізніше Микола Азаров отримав посаду віцепрем'єр-міністра. У 2010 році Азарова було обрано головою уряду Віктора Януковича. Після багатьох скандалів та втечі Януковича з України, Азаров подав у відставку і також виїхав із нашої країни.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз ексміністр Оборони Анатолій Гриценко. Ми пригадали також гучні скандали, у яких він фігурував.