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Народився й виріс у Росії, але став прем’єром в Україні: яким був у молодості Микола Азаров

Автор
Наталія Дума
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Микола Азаров був прем'єр-міністром України
Микола Азаров був прем'єр-міністром України. Фото Колаж Телеграфу

Прізвище ексчиновника має кілька версій походження

Експрем’єр-міністр України Микола Янович Азаров, який був прибічником Віктора Януковича, народився у Росії. Він запам’ятався нам як проросійський політик та герой багатьох мемів, пов'язаних із "азірівкою" — спаплюженою українською мовою. Однак яким же він був у молодості?

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як уродженець Росії став прем’єр-міністром України, пригадати його політичний шлях і яким він був у молодості.

Що відомо про дитинство та юність Миколи Азарова

Микола Азаров народився 17 грудня 1947 року у місті Калуга, РРФСР у сім’ї гірничого інженера та працівниці залізниці. Переважно виховувала Миколу бабуся, бо батьки часто були на роботі. До речі, де він ріс, називає Азарово.

Микола Азаров в молодості

Саме через це є багато версій походження прізвища Азаров. За одними даними, його прізвище успадковане від бабусі, за іншими — від назви села. Одні джерела стверджують, що Микола Янович після одруження взяв прізвище дружини, однак є дані, що її дівоче прізвище Мурлан чи Мурлян.

Микола Азаров в молодості
Микола Азаров - крайній справа

Микола Азаров любив у дитинстві ловити рибу і грати футбол. Школу він закінчив майже відмінно — отримав срібну медаль. Вищу освіту здобував у МДУ, у Москві. Отримав червоний диплом геолога-геофізика.

По завершенню університету Микола Азаров працював на комбінаті "Тулауголь" начальником дільниці у Тулі. Пізніше його було назначено завідувачем лабораторії та відділу Підмосковного інституту.

Микола Азаров в молодості

У кінці 1980-х став займатися громадською діяльністю і підтримував курс на Перебудову СРСР. Вже за два роки він став кандидатом на посаду голови Донецького обкому КПУ. Також його було обрано делегатом XXVIII зʼїзду КПРС.

Микола Азаров в молодості

Коли розпався Радянський Союз, Микола Азаров був одним із засновників "Партії праці" у Донецьку. Вже у 1995 році він став депутатом Верховної Ради. У 2000 році політик вступив до фракції "Партія регіонів", а вже за рік став її очільником.

Микола Азаров в молодості

Пізніше Микола Азаров отримав посаду віцепрем'єр-міністра. У 2010 році Азарова було обрано головою уряду Віктора Януковича. Після багатьох скандалів та втечі Януковича з України, Азаров подав у відставку і також виїхав із нашої країни.

Микола Азаров, Віктор Янукович

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз ексміністр Оборони Анатолій Гриценко. Ми пригадали також гучні скандали, у яких він фігурував.

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