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Родился и вырос в России, но стал премьером в Украине: каким был в молодости Николай Азаров

Автор
Наталья Дума
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Николай Азаров был премьер-министром Украины
Николай Азаров был премьер-министром Украины. Фото Колаж Телеграфу

У фамилии эксчиновника есть несколько версий происхождения

Экс-премьер-министр Украины Николай Янович Азаров, который был сторонником Виктора Януковича, родился в России. Он запомнился нам как пророссийский политик и герой многих мемов, связанных с "азировкой" — оскверненным украинским языком. Однако каким он был в молодости?

"Телеграф" решил выяснить, как уроженец России стал премьер-министром Украины, вспомнить его политический путь и каким он был в молодости.

Что известно о детстве и юности Николая Азарова

Николай Азаров родился 17 декабря 1947 года в городе Калуга, РСФСР в семье горного инженера и работницы железной дороги. Преимущественно воспитывала Николая бабушка, потому что родители часто были на работе. Кстати, где он рос, называет Азарова.

Николай Азаров в молодости

Именно поэтому есть много версий происхождения фамилии Азаров. По одним данным, его фамилия унаследована от бабушки, по другим — от названия села. Одни источники утверждают, что Николай Янович после женитьбы взял фамилию жены, однако есть данные, что ее девичья фамилия Мурлан или Мурлян.

Николай Азаров в молодости
Николай Азаров – крайнее дело

Николай Азаров любил в детстве ловить рыбу и играть в футбол. Школу он окончил почти отлично – получил серебряную медаль. Высшее образование получал в МГУ, Москве. Получил красный диплом геолога-геофизика.

После завершения университета Николай Азаров работал на комбинате "Тулауголь" начальником участка в Туле. Позже он был назначен заведующим лабораторией и отделом Подмосковного института.

Николай Азаров в молодости

В конце 1980-х стал заниматься общественной деятельностью и поддерживал курс на перестройку СССР. Уже через два года он стал кандидатом на должность председателя Донецкого обкома КПУ. Также он был избран делегатом XXVIII съезда КПСС.

Николай Азаров в молодости

Когда распался Советский Союз, Николай Азаров был одним из основателей Партии труда в Донецке. Уже в 1995 года он стал депутатом Верховной Рады. В 2000 году политик вступил во фракцию "Партия регионов", а уже через год стал ее руководителем.

Николай Азаров в молодости

Позже Николай Азаров получил должность вице-премьера. В 2010 году Азаров был избран главой правительства Виктора Януковича. После многих скандалов и бегства Януковича из Украины Азаров подал в отставку и также уехал из нашей страны.

Николай Азаров, Виктор Янукович

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас экс-министр Обороны Анатолий Гриценко. Мы также вспомнили громкие скандалы, в которых он фигурировал.

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