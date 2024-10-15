Родился и вырос в России, но стал премьером в Украине: каким был в молодости Николай Азаров

У фамилии эксчиновника есть несколько версий происхождения

Экс-премьер-министр Украины Николай Янович Азаров, который был сторонником Виктора Януковича, родился в России. Он запомнился нам как пророссийский политик и герой многих мемов, связанных с "азировкой" — оскверненным украинским языком. Однако каким он был в молодости?

"Телеграф" решил выяснить, как уроженец России стал премьер-министром Украины, вспомнить его политический путь и каким он был в молодости.

Что известно о детстве и юности Николая Азарова

Николай Азаров родился 17 декабря 1947 года в городе Калуга, РСФСР в семье горного инженера и работницы железной дороги. Преимущественно воспитывала Николая бабушка, потому что родители часто были на работе. Кстати, где он рос, называет Азарова.

Именно поэтому есть много версий происхождения фамилии Азаров. По одним данным, его фамилия унаследована от бабушки, по другим — от названия села. Одни источники утверждают, что Николай Янович после женитьбы взял фамилию жены, однако есть данные, что ее девичья фамилия Мурлан или Мурлян.

Николай Азаров – крайнее дело

Николай Азаров любил в детстве ловить рыбу и играть в футбол. Школу он окончил почти отлично – получил серебряную медаль. Высшее образование получал в МГУ, Москве. Получил красный диплом геолога-геофизика.

После завершения университета Николай Азаров работал на комбинате "Тулауголь" начальником участка в Туле. Позже он был назначен заведующим лабораторией и отделом Подмосковного института.

В конце 1980-х стал заниматься общественной деятельностью и поддерживал курс на перестройку СССР. Уже через два года он стал кандидатом на должность председателя Донецкого обкома КПУ. Также он был избран делегатом XXVIII съезда КПСС.

Когда распался Советский Союз, Николай Азаров был одним из основателей Партии труда в Донецке. Уже в 1995 года он стал депутатом Верховной Рады. В 2000 году политик вступил во фракцию "Партия регионов", а уже через год стал ее руководителем.

Позже Николай Азаров получил должность вице-премьера. В 2010 году Азаров был избран главой правительства Виктора Януковича. После многих скандалов и бегства Януковича из Украины Азаров подал в отставку и также уехал из нашей страны.

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