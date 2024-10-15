Вивчилася на модельєра, але завжди мріяла бути льотчицею: як Надія Савченко виглядала у молодості (фото)

Надія у 16 років зрозуміла, що хоче стати військовим пілотом

Колишній народний депутат Надія Савченко є досить скандальною фігурою в українській політиці. Проте вона не залишила країну у тяжкий період, хоч і зникла з медійного простору.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чим у юності захоплювалася Надія Савченко та якою вона була. У мережі є кілька архівних фотографій.

Як Надія Савченко виглядала в молодості

Екснардеп Надія Савченко народилася в 1981 році в Києві та навчалася у школі з українською мовою викладання. Ще тоді вона відрізнялася буйним характером, була рішучою та наполегливою.

Надія Савченко у шкільні роки

Після закінчення школи дівчина пішла стопами матері та здобула спеціальність модельєра-дизайнера. За рік Надія вступила на факультет журналістики, але покинула навчання.

Надія Савченко вивчилася на модельєра

Ще у 16 років вона зрозуміла, що хоче стати військовим пілотом, з дитинства вона мріяла літати. А щоб здобути таку професію жінці в Україні, потрібно було прослужити рік в армії. Так Надія потрапила на службу до залізничних військ, де працювала радисткою. Потім підписала контракт на службу у 95-й аеромобільній бригаді.

Надія Савченко завжди мріяла стати льотчицею

У 23 роки Савченко потрапила на війну в Ірак, опинившись у групі миротворців. Через чотири роки Міністерство оборони направило її до Харківського університету повітряних сил, щоб освоїти спеціальність пілота винищувача. І Надія Савченко стала однією із перших жінок, які навчалися на цьому факультеті.

Надія Савченко служила в Ірані

У 2009 році після закінчення університету дівчина проходила службу штурманом-оператором Мі-24 3-го окремого полку армійської авіації Збройних сил України у місті Броди. А 2013 року Савченко стала активною учасницею Євромайдану і для неї Революція стала першим політичним досвідом. У 2014 році Надія опинилася у складі батальйону "Айдар", на Донбасі її було схоплено бойовиками в полон, але у 2018 році її обміняли на російських спецпризначенців й Савченко повернулася в Україну.

Надія Савченко перебувала у російському полоні

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