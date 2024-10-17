Чи є загроза оточення Торецька: у Deep State пояснили ситуацію (мапа)

У місті йдуть запеклі бої, росіяни поступово витісняють ЗСУ

Росіяни продовжують розширювати зону свого контролю в Торецьку, де не залишилося жодного цілого району. Ідуть бої "буквально за кожну кімнату".

Проте загрози оточення населеного пункту наразі немає. Про це в ефірі РБК-Україна розповів аналітик Deep State Роман Погорілий.

"У Торецьку ворог все далі і глибше просочується в місто. Продовжуються міські бої, дуже складно. І це можна було побачити у багатьох відео від наших військових, які діляться цими кадрами у мережі", — розповів аналітик.

Він зазначив, що українські воїни ведуть запеклі бої, проте окупантам вдається просуватися дедалі глибше.

"Буквально за кожну кімнату продовжуються якісь бої, якісь вогневі контакти з ворогом. Також за рахунок піхоти намагаються московити просочитися вглиб міста. Вони розширюють і, відповідно, збільшують зону контролю в населеному пункті, тому бачитимемо також, як там будуть розвиватися події", – сказав Погорілий.

Він нагадав, що зазвичай росіяни використовують тактику повного знищення населених пунктів, коли їх утримувати вже неможливо. Так було, наприклад, у Часовому Яру. Але у Торецьку, за словами аналітика, інший випадок.

"У Торецьку є можливість утримувати позиції. Там немає якоїсь загрози оточення тощо, як це було в Вугледарі", – пояснив Погорілий.

Раніше ми показали, як зараз виглядає місто, за яке йдуть запеклі бої. Окупанти щодня б’ють по Торецьку, руйнуючи все. Вулиці міста затягнуто димом, адже пожежі від прильотів не вщухають.