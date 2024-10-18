Самые загадочные украинские фамилии: их тайны до сих пор не могут разгадать

Есть даже такие, которые похожи на названия индийских каст

Обычно украинские фамилии содержат информацию о первом своем носителе. Однако происхождение некоторых родовых имен окутано тайной.

О них рассказал украинский ученый и доктор географических наук писатель Петр Масляк в своей колонке в газете "Сурма". Речь идет о фамилиях, которые можно систематизировать, однако их происхождение неясно. Таких в Украине десятки, а может, и сотни, отметил он.

Ученый привел в пример фамилию Бацман. Она совсем не изменилась за 1 500 лет своего существования. Подобные родовые имена относят к древнейшим во всем мире, а первоначальное их содержание уже давно утрачено.

Также, добавил Масляк, загадочны и фамилии, которые заканчиваются на "-ахно". В них может изменяться только одна согласная буква: Махно, Дахно, Тахно, Сахно, Лахно, Вахно, Кахно и т.д. Остается только гадать, кто и зачем создавал такие родовые имена 500–1000 лет назад, рассуждает ученый.

Кроме того, непонятно как возникли и что означают украинские фамилии с окончанием на "-ра" — Бандера, Петлюра, Гелевера, Терефера, Шандра. Их много по всей территории Украины.

"А фамилии Шудра (Шудря), Рахман, Шатрий ? Это же названия каст в Индии! Так какой исторической глубины достигают такие фамилии?", — задается вопросом профессор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии в Украине получали богачи. Такие родовые имена сохранились и сейчас.