Не согласны с заключением ВВК: юрист объяснил, как его обжаловать

В случае необходимости можно обратиться в ЦВВК

Во время общей мобилизации военнообязанные мужчины проходят военно-врачебную комиссию, определяющую их пригодность к службе. Однако иногда возникает необходимость оспорить заключение комиссии.

Адвокат Роман Симутин объяснил, на каких основаниях это можно сделать и как поступить в таких случаях. Обжаловать решение ВВК можно на основе нескольких факторов.

Несогласие с выводами ВВК:

заявитель не согласен с медицинским заключением по определенной ВВК степени пригодности к военной службе;

существуют другие медицинские выводы, противоречащие выводу ВВК относительно имеющихся заболеваний или травм;

болезнь или состояние здоровья были неправильно диагностированы или не учтены.

Недостатки медицинского осмотра:

неправильное или неполное проведение медосмотра;

игнорирование врачами ВВК определенных диагнозов, симптомов, результатов исследований или медицинских документов (иногда члены ВВК скептически относятся к выводам врачей из учреждений здравоохранения частной формы собственности, документов, которые составлены без обязательных реквизитов, ненахождение информации о диагнозах пациента в ЕСОЗ и т.д.);

отсутствие должной квалификации у врачей, проводивших медицинское освидетельствование (иногда в штатной ВВК нет врачей соответствующей специализации, а направление к таким специалистам из других учреждений не дают и оценивают "собственными силами").

Процедуры нарушения:

несоблюдение установленного порядка проведения медицинского осмотра (например, не все специалисты находились в комиссии);

нарушение прав военнообязанного при осмотре (например, отказ в присутствии на медицинском осмотре представителя в отношении лиц, имеющих недостатки развития или инвалидность);

отсутствие обоснованных и четких объяснений принятого решения, в частности, расхождения относительно диагнозов или степени пригодности в документах, оформленных при осмотре и в справке ВВК.

Конфликт интересов или предвзятость:

врачи ВВК могут быть заинтересованы в вынесении определенного решения;

предвзятость по отношению к военнообязанному из-за личных обстоятельств или конфликтов.

Причиной для обжалования могут быть новые обстоятельства, появившиеся после принятия постановления ВВК, например, новые медицинские документы или ухудшение состояния здоровья.

Куда обжаловать заключение ВВК

Обжаловать заключение медкомиссии можно, подав заявление в комиссию высшего уровня. Как отмечает Роман Симутин, это может быть Центральная военно-врачебная комиссия (ЦВВК), которая имеет широкие полномочия по пересмотру решений низших ВВК и рассмотрению заявлений об обжаловании.

Напоминаем, как проходит процедура ВВК. Начинается она с полного медицинского обследования, включающего оценку таких физических параметров, как рост, вес, артериальное давление, зрение, слух, а также анализы крови.

Кроме этого, обязательной частью обследования является психологическое тестирование, помогающее выявить возможные психические отклонения, стрессоустойчивость и способность принимать решения в сложных ситуациях.

После завершения медицинского осмотра и психологического тестирования человек получает направление на военно-врачебную комиссию, где врачи окончательно решают пригодность к службе.

Ранее "Телеграф" писал, как оценивается состояние здоровья и степень годности на ВВК и какие документы оформляют врачи комиссии.