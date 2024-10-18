В Україну насувається різке похолодання: які області накриє мінусова температура

"Телеграф" розповів, який мінус чекати українцям

У суботу, 19 жовтня, в деяких регіонах України будуть сильні заморозки. Синоптики не виключають туман на дорогах.

"Телеграф" посилаючись на Український гідрометеорологічний центр розповість, якою буде погода. А також температура повітря.

Синоптики пишуть, що буде мінлива хмарність. Проте сильних опадів не буде, лише у південно-східній частині невеликий дощ.

Вночі та вранці у західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями туман. Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

"Вночі в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській областях сильні заморозки у повітрі 0-5, у Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3, на решті території температура 1-6 тепла; вдень в Україні 7-12, на Закарпатті 11-16 градусів тепла", — йдеться у повідомленні.

Додамо, що перші ознаки наближення зими вже з'явилися в Українських Карпатах. На найвищій вершині України — горі Говерла — випав перший сніг. Вересень 2024 року виявився рекордно теплим в Україні за весь період метеорологічних спостережень, за винятком західних областей.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні засніжить та чи буде зима холодною по народним прикметам.