В Украину надвигается резкое похолодание: какие области накроет минусовая температура

"Телеграф" рассказал, какой минус ждать украинцам

В субботу, 19 октября, в некоторых регионах Украины будут сильные заморозки. Синоптики не исключают туман на дорогах.

"Телеграф" ссылаясь на Украинский гидрометеорологический центр поведает, какой будет погода. Также температура воздуха.

Синоптики пишут, что будет переменная облачность. Однако осадков не будет, лишь в юго-восточной части небольшой дождь.

Ночью и утром в западной, Житомирской и Винницкой областях местами туман. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

"Ночью в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Одесской областях сильные заморозки в воздухе 0-5, в Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях заморозки на поверхности почвы 0-3, на остальной территории температура 1-6 тепла; днем в Украине 7- 12, в Закарпатье 11-16 градусов тепла", — говорится в сообщении.

Добавим, что первые признаки приближающейся зимы уже появились в Украинских Карпатах. На самой высокой вершине Украины — горе Говерла — выпал первый снег. Сентябрь 2024 оказался рекордно теплым в Украине за весь период метеорологических наблюдений, за исключением западных областей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине заснежит и будет ли зима холодной по народным приметам.