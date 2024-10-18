У курятині для ЗСУ знайшли медичне приладдя (фото)

Тривожна інформація

У замороженій курятині, яка була закуплена для постачання в українську армію, раптово було виявлено медичну голку. Варто зазначити, що знаходилася вона у захисному ковпачку.

У зв’язку з цим усю партію курятини готують до повернення. Про це повідомив член антикорупційної ради при Міноборони України Геннадій Кривошея.

Повідомляється, що в замороженій курятині, яка постачається в українські війська та використовується для приготування їжі, було знайдено голку. Яким чином цей сторонній предмет потрапив туди — невідомо.

"Здогадайтесь що це?Ось таку голку виявили військові в замороженій курятині. Цікаво, що на це скаже постачальник Міт пром? Як на мене це лише підтверджує, що курочка "наркоманка"…?", — написав на своїй сторінці у Фейсбук Геннадій Кривошея.

За його словами, вся партія курятини була відкликана. Наразі відповідні органи готуються до проведення експертиз.

"Зараз вся продукція готується до повернення. Служби Міністерства оборони відпрацьовують проблему. Прошу DOT — Державний оператор тилу вжити відповідних заходів реагування та переглянути контракт із постачальником", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що Державний оператор тилу відреагував на цю інформацію та запевнив про те, що щодо зазначеної фірми-постачальника буде проведено розслідування.

"Ця ситуація стала можливою через те, що зараз в описах до товарів, за якими ДОТ здійснює закупівлю, відсутня норма щодо допустимого рівня води в м’ясі. Раніше ми вже ініціювали ці зміни та направили наші напрацювання до ГУР СМЗ.

Щодо цього випадку. Проведеться розслідування. Усю партію відкликали. Також контрактом передбачено штрафні санкції у розмірі 20% на всю партію м’яса, яка була повернута", — наголосили у відомстві.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що комік Лузан розповів про проблеми із харчуванням на службі у ЗСУ. Артист розкрив правду про проблеми, з якими зіткнувся, поповнивши лави ЗСУ.

У своєму Instagram Андрій Лузан показав фото у військовій формі та написав про проблеми із забезпеченням, які виявив у таборі військової підготовки. За словами коміка, він уже витратив своїх 10 тисяч доларів на купівлю речей, яких не вистачає у таборі, а також обурює забезпечення харчуванням.