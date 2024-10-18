В курятине для ЗСУ нашли медицинские принадлежности (фото)

Тревожная информация

В замороженной курятине, которая была закуплена для поставок в украинскую армию внезапно была обнаружена медицинская игла. Стоит отметить, что находилась она в защитном колпачке.

В связи с этим всю партию курятины готовят к возврату. Об этом сообщил член антикоррупционного совета при Минобороны Украины Геннадий Кривошея.

Сообщается, что в замороженной курятине, которая поставляется в украинские войска и используется для приготовления пищи, была найдена игла. Каким образом данный инородный предмет попал туда — неизвестно.

"Догадайтесь что это? Вот такую иглу обнаружили военные в замороженной курятине. Интересно, что на это скажет поставщик Мит пром? Как по мне это лишь подтверждает, что курочка "наркоманка"…?", — написал на своей странице в Фейсбук Геннадий Кривошея.

По его словам, вся партия курятины была отозвана. На данный момент соответствующие органы готовятся к проведению экспертиз.

"Сейчас вся продукция готовится к возврату. Службы Министерства обороны отрабатывают проблему. Прошу DOT — Государственный оператор тыла принять соответствующие меры реагирования и пересмотреть контракт с поставщиком", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Государственный оператор тыла отреагировал на данную информацию и заверил о том, что в отношении указанной фирмы-поставщика будет проведено расследование.

"Данная ситуация стала возможной из-за того, что сейчас в описаниях к товарам, по которым ДОТ осуществляет закупку, отсутствует норма относительно допустимого уровня воды в мясе. Ранее мы уже инициировали эти изменения и направили наши наработки в ГУР СМЗ.

Относительно этого случая. Будет проведено расследование. Всю партию отозвали. Также контрактом предусмотрены штрафные санкции в размере 20% на всю партию мяса, которая была возвращена", — подчеркнули в ведомстве.

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