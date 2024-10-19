"Триває" или "продовжується"? Как в украинском правильно употреблять эти слова

Нужно знать, в каких случаях уместно употреблять эти глаголы

В украинском языке важно избавиться от русских калек и уделять внимание правильному употреблению глаголов. Следует четко различать слова, например, такие, как "триває" и "продовжується", чтобы корректно выражать свои мысли.

Основные правила помогут улучшить как устную, так и письменную речь. О том, когда эти глаголы правильно употреблять, рассказал языковед Александр Авраменко, передает "УНИАН".

Как на украинском правильно "триває" или "продовжується"?

По словам языковеда, если вы хотите сказать об отрезке времени, тогда для выражения своих мыслей правильнее будет использовать слово "триває". Например: "Концерт "триває" вже годину, але організатори можуть його "продовжити" на декілька хвилин".

Еще можно сказать так: "Посадка на потяг до Києва "триває", але по технічним причинам ее можуть "продовжити"". Это значит, что оба слова есть в украинском лексиконе, просто нужно знать, когда уместнее их использовать. Это поможет сделать нашу речь более чистой и грамотной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как заменить украинское выражение "в том числе". Это проще, чем вы думали.