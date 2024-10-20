Не тільки володіти зброєю. Досвідчений боєць перерахував необхідні навички війни

Фізичної підготовки також замало

Офіцер поліції Сергій Боханок на позивний "Якудза" каже, що найголовніші з навичок війни — володіння зброєю і контроль над нею, фізична підготовка. А також не менш важливим є знання тактичної медицини.

Про це він заявив в інтервʼю "Телеграфу" в межах проєкту "Лінія спротиву" — "Українське сонце зійде, — боєць "Якудза" про поліцію на війні, ставлення до смерті і духовну революцію". Повне інтервʼю з Сергієм Боханоком можна подивитись за посиланням, або в тексті нижче.

"У зоні високого адреналіну твої уміння завжди опускаються до рівня навичок. Я чотири роки служив і нині служу у спецпідрозділі TacTeam — він займається затриманням небезпечних злочинців, один з головних аспектів — момент несподіванки. Бійці TacTeam навчені вести стрілецький бій на короткій дистанції CQB (close quarters battle. — Ред.). Досвід служби у поліції допоміг виживати на фронті", — розповів чоловік.

"Якудза" додав, що, на його думку, найголовніші з навичок війни — володіння зброєю і контроль над нею, знання тактичної медицини, фізична підготовка. Адже за його словами, треба тягнути на собі бронежилет, каску, БК і все це по посадках, хащах.

"Потрібен хоч якийсь мінімум фізичної підготовки та витривалості", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" писав, що штурмовик "Берлін" розповів про найбільші потреби на фронті.