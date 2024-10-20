Не только владеть оружием. Опытный боец перечислил необходимые навыки войны

Физической подготовки также мало

Офицер полиции Сергей Боханок на позывной "Якудза" говорит, что главные навыки войны — владение оружием и контроль над ним, физическая подготовка. А также не менее важно знание тактической медицины.

Об этом он заявил в интервью "Телеграфу" в рамках проекта "Линия сопротивления" - "Украинское солнце сойдет, — боец "Якудза" о полиции на войне, отношении к смерти и духовной революции". Полное интервью с Сергеем Боханоком можно посмотреть по ссылке или в тексте ниже.

"В зоне высокого адреналина твои умения всегда опускаются до уровня навыков. Я четыре года служил и ныне служу в спецподразделении TacTeam — он занимается задержанием опасных преступников, один из главных аспектов — момент неожиданности. quarters battle. — Ред.

"Якудза" добавил, что, по его мнению, самые главные из навыков войны — владение оружием и контроль над ним, знание тактической медицины, физическая подготовка. Ведь по его словам, надо тянуть на себе бронежилет, каску, БК и все это по посадкам, зарослям.

"Нужен хоть какой-то минимум физической подготовки и выносливости", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" писал, что штурмовик "Берлин" рассказал о самых больших потребностях на фронте.