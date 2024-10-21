Росіяни могли захопити ще одне село на Донбасі, проте ЗСУ мають успіхи в Курській області (карта боїв)

"Телеграф" на мапі показав, що відбувається на фронті

Триває 971-й день війни з Росією. Минулої доби, 20 жовтня, росіяни могли захопити ще один населений пункт Покровського району, Донецької області. Також росіяни мають успіх у селах Курської області.

Про це повідомили аналітики DeepStatе. За їх даними, є інформація про просування ворога На Харківщині та Донеччині.

"Ворог окупував Желанне Друге, а також просунувся у Вишневому, Гірнику, біля Ольгівки та Любимівки. Уточнено район Воздвиженки", — йдеться у повідомленні.

Росіяни просунулись у Вишневому

Не дивлячись на повідомлення DeepStatе про просування військ РФ у Курській області, аналітики Інституту вивчення війни пишуть, що Сили оборони України мали успіх на північ від Суджі Курської області.

Геолокаційні кадри від 20 жовтня показують, що ЗСУ просунулися на схід від Черкаського Поріччя (на північ від Суджі).

Російські джерела ISW стверджували, що війська РФ атакували біля Малої Локні та Плехово, а ЗСУ атакували на південний схід від Кореневого поблизу Кругленького та Леонідово.

В Інституті вивчення війни також заявили, що разом з тим російські солдати просунулися поблизу Торецька та Селидового Донецької області.

Раніше "Телеграф" писав, що ще одна країна приєдналася до війни проти України. Володимир Зеленський назвав, хто саме.