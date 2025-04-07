Маск втратив рекордну суму через політику Трампа, але є друг України, який заробив на падінні ринків

Свої статки захистив лише один бізнесмен

Політика президента США Дональда Трампа, включаючи запроваджені мита на імпортні товари, вже відчутно вдарила по гаманцях найбагатших людей світу. Через падіння акцій їхніх компаній сума збитків подекуди сягає 130 млрд доларів (для порівняння Лондон за 2024 рік мав найбільший бюджет у 20,4 млрд доларів).

Проте серед світових товстосумів знайшовся той бізнесмен, який не тільки не втратив гроші, а й заробив. Йдеться про 94-річного Уорена Баффета, який, розуміючи значні ризики від приходу до влади Трампа, одразу ж почав продавати акції американських компаній. Мільярдер відомий своєю допомогою Україні.

Хто ж втратив свої статки внаслідок політики Трампа

Десять найбагатших бізнесменів втратили від 18.6 млрд доларів до $130 млрд доларів у 2025 році.

Хто втратив кошти через падіння ринку

Ілон Маск (Elon Musk) — засновник компаній "SpaceX", "PayPal", Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер, генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc." й власник соцмережі Twitter (яку він перейменував на "X"). Також від недавнього часу офіційно працює при президенті Дональді Трампі як спеціальний державний службовець. Згідно з федеральним законом США, термін "спеціальний урядовий службовець" використовується щодо радника, експерта або консультанта, призначеного працювати з федеральним урядом.

Маск втратив найбільше — 130 млрд доларів, при цьому його статки на 2024 рік становили 347, 8 млрд доларів.

Ілон Маск

Джефф Безос (Jeff Bezos) — засновник інтернет-магазину Amazon, власник видавничого дому The Washington Post і аерокосмічної компанії Blue Origin. Вважався найбагатшою людиною у світі у період з 2017 по 2020 роки. У січні 2021 року його зі статками у 204,6 мільярда доларів обігнав Ілон Макс.

У 2025 році бізнесмен втратив 45,2 млрд доларів.

Джефф Безос

Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) — засновник компанії Meta, розробник соціальної мережі Facebook. Особисті статки Цукерберга у 2024 році оцінювались у 211 млрд доларів, проте цьогоріч він вже втратив 28,1 млрд доларів.

Марк Цукерберг

Бернар Арно (Bernard Arnault) — французький бізнесмен, президент і СEO групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). До травня 2023 року був найбагатшою людиною на планеті, а також один із найбагатших у Європі за версією журналу Forbes 2018 року. На 2024 рік його статки становили 176 млрд доларів, а втратив він через політику Трампа 18,6 млрд доларів.

Бернар Арно

Білл Гейтс (Bill Gates) — засновник корпорації "Майкрософт", статки якого склали 162 млрд доларів у 2024 році. Він у 2025 році вже втратив 3, 38 млрд доларів.

Білл Гейтс

Ларрі Еллісон (Larry Ellison) — американський підприємець, засновник і голова корпорації Oracle (одна з найбільших американських компаній, розробників систем керування базами даних), найбільший акціонер компанії NetSuite Inc., початковий інвестор компанії Salesforce.com. Його статки у 2024 році становили 192 млрд доларів, з яких цьогоріч вже відмінусувалось 42,1 млрд доларів.

Ларрі Еллісон

Ларрі Пейдж (Larry Page) — розробник пошукової системи і співзасновник компаній Google, Alphabet. У 2024 році міг похвалитись статками у 158,2 млрд доларів. Та вже у 2025 році втратив 34,6 млрд доларів.

Ларрі Пейдж

Стів Балмер (Steve Ballmer) — генеральний директор корпорації Microsoft з січня 2008 року до лютого 2014 року, який у 2024 році мав 118 млрд доларів. Цьогоріч він втратив 19,5 млрд доларів.

Стів Балмер

Сергій Брін (Sergey Brin) — розробник пошукової системи і співзасновник компанії Google, який у 2024 році мав статки у 130 млрд доларів. Бізнесмен втратив через політику Трампа 32,3 млрд доларів.

Сергій Брін

Єдиний, хто не тільки не втратив, а й заробив

Уорен Баффет (Warren Buffett) — єдиний, хто заробив на падінні ринку. Його основним активом є приблизно 16% акцій компанії Berkshire Hathaway, що становить більшу частину його статки, а його статки на 2024 рік склали 139 млрд доларів.

Уорен Баффет

Berkshire Hathaway має значний портфель інвестицій, загальна вартість якого становить близько $245 мільярдів. Серед найбільших позицій:​

Apple Inc.

American Express Co.

Coca-Cola Co.

Окрім цього, Berkshire Hathaway має частки в інших великих корпораціях, таких як Bank of America, Chevron та Kraft Heinz. Баффет заробив на падінні ринку через політику Трампа 12,7 млрд доларів.

Раніше "Телеграф" писав, що навіть прихильники Трампа з бізнесу почали висловлювати занепокоєння через обвал фондових бірж.