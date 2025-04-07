Перевірте, чи ви знаєте: що означають ці назви десяти районів Києва

Розкриваємо етимологію, легенди та історичні факти, пов'язані з найменуваннями знакових місць столиці України

Київ — місто, де кожен камінь дихає історією, а назви районів розповідають легенди минулих століть. Від древніх печер до козацьких куренів, кожен куточок столиці України зберігає унікальну історію свого найменування, що відображає багатовікову культурну спадщину міста.

Як місто з багатовіковою історією, столиця України має багато районів, назви яких походять з давніх часів і несуть у собі особливе значення. "Телеграф" пропонує розглянути походження 10 найпопулярніших з них та їхнє історичне значення.

1. Оболонь

Назва Оболонь походить від старослов'янських слів "болонь", "болоння", "оболоння", які позначали великі приозерні або прирічні заплави і луки. Ця територія щорічно затоплювалася під час повеней, тому була використана як пасовища аж до середини ХХ століття. Хоча існує версія про схожість з італійською Болонью, вона не має обґрунтувань. Оболонь сьогодні є одним з найбільших житлових районів Києва.

2. Поділ

Поділ отримав свою назву через розташування в низинній місцевості під горою. У часи Київської Русі Поділ став торгівельно-ремісничим районом і грав важливу роль у відбудові Києва після монголо-татарської навали. Цей район був одним з перших місць, де почали відновлювати місто після руйнувань. Поділ залишається одним з найстаріших і найважливіших історичних районів Києва.

3. Печерськ

Назва Печерськ пов'язана з печерами Києво-Печерської Лаври, заснованої в 1051 році Антонієм та Феодосієм. Цей район має багату історію, включаючи заснування монастиря та розвиток військового центру. Печерськ був ключовим місцем під час Хрещення Русі та подальшого розвитку Києва як духовного центру.

4. Жуляни

Жуляни раніше називалися Желяни, оскільки тут знаходилося святилище слов'янської богині Желі. Однак на початку XX століття через помилку службовця назва змінилася на Жуляни. Цей район сьогодні є великим житловим масивом Києва.

5. Видубичі

Видубичі отримали свою назву через легенду про те, як тут виплив на берег дерев'яний ідол Перуна під час Хрещення Русі в 988 році. Князь Володимир скинув ідол у річку, і він виплив саме в цьому місці. Видубичі сьогодні відомі своїми історичними пам'ятками та природними ландшафтами.

6. Сирець

Сирець отримав свою назву від виробництва необпаленої цегли, яку називали сирцем. Цей район має довгу історію розвитку як промислового центру Києва.

7. Шулявка

Шулявка раніше називалася Шелвів борок, невисокий лісок із галявинами. Назва змінилася через складність вимови. Шулявка сьогодні є одним з найбільших промислових районів Києва.

8. Конча-Заспа

Назва Конча-Заспа пов'язана з легендою про напад козаків на польське військо. Польські вартові кричали "Кінчай засипати!", щоб розбудити сплячих шляхтичів. Цей район сьогодні відомий своїми природними ландшафтами та історичними подіями.

9. Куренівка

Куренівка отримала свою назву через те, що тут стояли курені в козацькі часи. Курені були традиційними козацькими житлами, які використовувалися під час військових походів.

10. Голосіїв

Назва Голосіїв пов'язана зі словом голосити. За легендою, після нападу татар на Київ, саме тут жителі міста голосили – оплакували загиблих і захоплених в полон.

Як бачимо, київські райони — це не просто географічні локації, а живі свідки історичних подій, що відбувалися протягом тисячоліть. Від затоплюваних заплав Оболоні до святих печер Печерська, від торгівельного Подолу до священних Видубичів — кожна назва має свою етимологію, що тісно переплітається з долею міста та його мешканців.

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