На Полтавщині хочуть збільшити комендантську годину: вказали дуже дивну причину

Комендантську годину в Полтавській області востаннє змінювали у 2023 році

У Полтавській області в поліції не виключають, що комендантську годину в регіоні буде збільшено. Причиною збільшення часових проміжків назвали те, що світловий день в Україні зменшується та темнішати починає раніше.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на коментар речниці Національної поліції Полтавської області Поліни Ларіної. Вона заявила, що протягом 2024 року поліція кожної ночі в середньому фіксує від 450 до 600 порушників комендантської години.

Проте притягнути порушників до відповідальності поліцейські не можуть – немає повноважень. В поліції сподіваються, що їм стане легше працювати, якщо комендантську годину збільшать.

"Ми розуміємо, що це не від нас залежить, і на те є економічні мотиви, але нам як поліцейським легше буде працювати, якщо комендантська година буде тривалішою… Законодавчо, ми не можемо притягнути за порушення комендантської години людину. Це не врегульовано. Можемо зробити зауваження, а у випадку його ігнорування або ж якщо людина має проблеми з документами і інше, тоді можемо доправити у відділок за необхідності", – пояснила вона.

При цьому комендантську годину в Полтавській області востаннє змінювали у 2023 році. Зараз вона триває з 00:00 до 04:00 ранку, як у більшості регіонів України.

Комендантська година в Україні

Комендантську годину в Україні запровадили після повномасштабного вторгнення Росії. Він є у всіх регіонах, але місцева влада сама встановлює його тривалість. Наразі в Україні немає покарання за порушення комендантської години.

Що заборонено під час комендантської години?

перебувати на вулиці та у громадських місцях;

пересуватися на будь-якому транспорті без відповідного пропуску (його видають виключно працівникам підприємств, установ та організацій, які забезпечують життєдіяльність області);

заборонено роботу торгово-розважальних центрів, магазинів, кафе/ресторанів, а також інших установ, не включаючи критичну інфраструктуру.

Раніше "Телеграф" писав, що одна з компаній таксі в Україні хоче повернутися до роботи в нічний час. Це означає, що українці зможуть пересуватися у комендантську годину.