На Полтавщине хотят увеличить комендантский час: указали очень странную причину

Комендантский час в Полтавской области последний раз меняли в 2023 году

В Полтавской области в полиции не исключают, что комендантский час в регионе будет увеличен. Причиной увеличения временных промежутков назвали то, что световой день в Украине уменьшается и начинает темнеть раньше.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на комментарий спикера Национальной полиции Полтавской области Полины Лариной. Она заявила, что в течение 2024 года полиция каждую ночь в среднем фиксирует от 450 до 600 нарушителей комендантского часа.

Однако привлечь нарушителей к ответственности полицейские не могут – нет полномочий. В полиции надеются, что им станет легче работать, если комендантский час увеличат.

"Мы понимаем, что это не от нас зависит, и на то есть экономические мотивы, но нам как полицейским легче будет работать, если комендантский час будет продолжительнее... Законодательно, мы не можем привлечь за нарушение комендантского часа человека. Это не урегулировано. Можем сделать замечание, а в случае его игнорирования или если человек имеет проблемы с документами и прочее, тогда можем доставить в отделение при необходимости", — пояснила она.

При этом комендантский час в Полтавской области последний раз меняли в 2023 году. Сейчас она проходит с 00:00 до 04:00 утра, как в большинстве регионов Украины.

Комендантский час в Украине

Комендантский час в Украине был введен после полномасштабного вторжения России. Он есть во всех регионах, но местные власти сами устанавливают его продолжительность. Пока в Украине нет наказания за нарушение комендантского часа.

Что запрещено во время комендантского часа?

находиться на улице и в общественных местах;

передвигаться на любом транспорте без соответствующего пропуска (его выдают исключительно работникам предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области);

запрещена работа торгово-развлекательных центров, магазинов, кафе/ресторанов, а также других учреждений, не включая критическую инфраструктуру.

Ранее "Телеграф" писал, что одна из компаний такси в Украине хочет вернуться к работе в ночное время. Это значит, что украинцы смогут передвигаться в комендантский час.