Чи звільнять Буданова: нардеп процитував чітку відповідь Умєрова

Мисягін розповів, де було озвучено це

Останнім часом в мережі шириться інформація про можливе звільнення очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Навіть називали причину по якій він може залишити посаду. Втім поки станом на зараз це питання не обговорюється.

Про це заявив народний депутат "Слуги Народу" Юрій Мисягін на своїй сторінці в Телеграм. Йому така інформація стала відомою після засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де нардеп є заступником.

Він пише, що на засіданні був присутній Міністр оборони Рустем Умєров, і його попросили прокоментувати новини, які з'являються в інформаційному просторі щодо заміни глави ГУР України Кирила Буданова.

"Шановний міністр відповів, що на сьогодні це питання не обговорюється", — йдеться у повідомленні.

Чутки про звільнення Буданова — що відомо

Раніше у низці ЗМІ з'явилась інформація, буцімто нинішнього начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України генерал-лейтенанта Кирила Буданова можуть відправити у відставку. Джерела "Телеграфу" в українському політикумі заявляли, що причиною можливого звільнення голови ГУР називається його конфлікт з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Нібито главі ОП не подобається прямий доступ Буданова до президента Володимира Зеленського та прямий контакт із західними партнерами. Водночас зазначається, що інтенсивність спілкування очільника ГУР з головою держави останнім часом не змінилась.

Коментуючи інформацію про ймовірність його звільнення, співрозмовник одного з українських видань нібито сказав: "Такий варіант існує". Дехто припускав також, що місце Буданова може зайняти очільник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

Днями президент України Володимир Зеленський провів зустріч із начальником ГУР Міноборони Кирилом Будановим.

Раніше "Телеграф" писав, що співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов заявив, що цю інформацію нібито поширили стратегічні партнери України. І тому це начебто був контрольований витік інформації щодо можливих кадрових змін у Міноброни.