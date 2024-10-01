На тлі інформації про звільнення: Зеленський зустрівся з Будановим (фото)

Президент провів низку зустрічей у своєму офісі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із начальником ГУР Міноборони Кирилом Будановим. Це сталося на тлі появи інформації про можливе звільнення глави української розвідки.

Про це повідомив Зеленський у своєму telegram-каналі. До повідомлення він прикріпив знімок, на якому видно, що на зустрічі був присутній і міністр оборони Рустем Умєров.

"Доповідь начальника ГУР МО Кирила Буданова. Все, що бачить військова розвідка про наміри російських військ до кінця поточного року, і наша відповідь на них", — написав глава держави.

Зустріч відбулася після того, як у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Буданов та Умєров можуть втратити посади.

Джерела "Телеграфа" повідомляли, що причиною звільнення глави розвідки могло стати те, що він має прямий доступ до президента, а також безпосередньо спілкується з іноземними партнерами. Це нібито не сподобалося голові Офісу президента Андрію Єрмаку.

Після того як інформація набула широкого розголосу джерела "Телеграфа" повідомили, що питання про звільнення Буданова поки не стоїть.

Військовий експерт Дмитро Снєгірьов, своєю чергою, припустив, що подібна інформація могла просочитися в ЗМІ через те, що на Заході хотіли показати Зеленському реакцію українців і змінити рішення про звільнення.