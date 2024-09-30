Чому з’явилась інформація про звільнення Буданова: експерт розповів, хто за нею може стояти

Об'єктивних підстав для відставки Буданова начебто немає

Інформацію про ймовірне звільнення голови Головного управління розвідки (ГУР) Кирила Буданова нібито поширили стратегічні партнери України. Вже відомо, що вони могли мали на меті.

Як зазначив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов в ефірі КИЇВ24, це начебто був контрольований витік інформації щодо можливих кадрових змін у Міноброни.

За словами Снєгирьова, поширюючи цю інформацію і показуючи Офісу президента реакцію на неї, партнери, зокрема і США, нібито намагались запобігти цьому.

"Це давало чітко зрозуміти, що можлива відставка Буданова може негативно відобразитися на моменті співпраці розвідтовариств зі США і України. Причому ця інформація дана була на загал", — каже експерт.

Він наголошує, що наразі, на думку партнерів, начебто немає жодних об'єктивних підстав для відставки Буданова, окрім конфлікту з Офісом президента Володимира Зеленського.

Зауважимо, що українці дуже бурхливо відреагували на цю інформацію, вважаючи такі кадрові зміні у розпал третього року війни провальними і недоречним. Приблизно так же бурхливо суспільство реагувала на звільнення ексголови Генштабу Валерія Залужного.

Раніше "Телеграф" розповідав, що фото усміхненого Буданова в Харкові завірусилося в мережі. Голова ГУР нібито робив покупки у місцевому супермаркеті.