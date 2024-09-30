Пропозицій не надходило? З’явилися нові дані про звільнення Буданова та Умерова

Чиновники, ймовірно, залишаться на своїх посадах

Міністра оборони України Рустема Умерова та керівника ГУР МО України Кирила Буданова, ймовірно, не звільнятимуть з їхніх посад. Питання нині не стоїть на порядку денному політичного життя в Україні.

Про це повідомив "Телеграф" із посиланням на власні джерела. Раніше повідомлялося про те, що причиною ймовірного звільнення Буданова з посади голови Головного управління розвідки міг стати можливий конфлікт з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Остаточне рішення ухвалюватиме президент України Володимир Зеленський.

Крім того, нині не стоїть питання про звільнення міністра оборони України, а також віце-прем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Про це в ефірі "Новини. Live" повідомив народний депутат України від фракції "Слуга народу" Володимир Крейденко.

За словами політика, всі рішення щодо кадрових змін у міністерствах належать до зони відповідальності президента. Верховна Рада може розглядати їх лише після відповідних пропозицій.

Поки що пропозиції щодо ГУР, Міністерства оборони та Мінцифри не надходили, заявив Крейденко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що міністр оборони Рустем Умеров звільнив двох заступників начальника Головного управління розвідки – Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка. З самим Буданова рішення про звільнення нібито не обговорювалося.