Могут ли мобилизовать с сахарным диабетом: перечень диагнозов, с которыми не призывают

С некоторыми заболеваниями исключают из учета

В Украине идет мобилизация, однако существуют категории мужчин, имеющих право на отсрочку из-за состояния здоровья. В частности, с серьезными заболеваниями эндокринной системы и нарушения питания, метаболизма.

Статья 23 Закона "О мобилизационной подготовки и мобилизации" определяет перечень заболеваний, с которыми не мобилизуют. Лица с болезнью щитовидной железы, в частности гипотиреозом, могут получить отсрочку или будут исключены из военного учета.

Так, военно-врачебная комиссия исключает из учета граждан, у которых диагностированы патологии, препятствующие прохождению военной службы, а именно:

все типы сахарного диабета;

нарушение других эндокринных желез.

Нарушение обмена веществ, включая все виды ожирения со значительными нарушениями функций также в этом списке.

Напоминаем, что мужчины с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не подлежат мобилизации. Непригодными к военной службе могут быть лица из:

сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;

сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических заболеваниях сердца;

гипертонической болезнью III стадии

Также отсрочку получают те, кто перенес инсульт или инфаркт. Кроме того, не призывают мужчин с тяжелыми заболеваниями артерий, вен и лимфатических узлов, если эти заболевания сопровождаются значительными нарушениями кровообращения.

Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями мужчину могут признать непригодным. Законодательство четко определяет список заболеваний, которые могут стать основанием для отсрочки от военной службы.