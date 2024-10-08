"Я виступав проти Зеленського": Корчинський розповів, чому змінив свою думку

Зеленського важко звинуватити в націоналізмі

Президент України Володимир Зеленський має кілька основних якостей, які ще з початку повномасштабного вторгнення привернули на його сторону тих, хто був проти нього. Не виключенням став і громадський діяч Дмитро Корчинський.

Про це він повідомив "Телеграфу" у першій частині інтерв'ю "Виступати проти Зеленського зараз небезпечно, — Корчинський про складні часи, Європу та мародерство на війні".

За його словами, ще у 2019 році напередодні виборів і вже після них він не підтримував Зеленського, адже не бачив його "як національний символ" нашої держави. Але повномасштабне вторгнення це змінило, воно показало чинного голову держави зовсім з іншої сторони.

"У Зеленського є одна хороша якість – він не збирається капітулювати. У нього є друга хороша якість – нашим західним партнерам легше давати під нього зброю, кошти, і взагалі допомагати Україні, ніж якби на чолі України був би який-небудь український буржуазний націоналіст", — пояснює Корчинський.

Він каже, що Зеленський не схожий та його й важко назвати нацистом з причини походження і поведінки. Саме тому Заходу легше допомагати йому.

""Лівуваті" уряди зараз при владі в Європі і США і їм легше допомагати такому, як він, а не такому, як Порошенко. Все ж Порошенко українець за національністю і, можливо, його легше було б звинувачувати в націоналізмі, а на Заході це страшне слово", — додає громадський діяч.

Він наголошує, що Зеленського важко звинуватити в націоналізмі. А це якраз і зіграло на користь Україні, яку Росія так впевнено звинувачує у нацизмі та неонацизмі.

Але є ще одна важлива риса чинного президента, попри втому народу, він не готовий йти на поступки і компроміси. Тобто, якщо українці вже частково готові примиритись з тим, щоб віддати РФ окуповані території, то Зеленський — ні.

"Зеленський розуміє, слава богу, що чим би ми не поступилися московитам, вони захочуть решту. І такого роду непримиренність, затятість, це саме те, що нам потрібно від вищого керівництва. Все інше – другорядне", — каже Корчинський.

Раніше "Телеграф" розповідав, чого чекати від візиту на "Рамштайн" президента США Джо Байдена, і чому Зеленський назвав цей тиждень "історичним".