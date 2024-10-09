Є спосіб побороти російську церкву в Україні, - Корчинський висловився жорстко

Громадськості час тиснути на місцеві органи влади

Нещодавно Верховною Радою було ухвалено закон, який забороняє діяльність Російської Православної церкви в Україні. Проте суттєво він нічого не змінить. У цьому випадку потрібна активна допомога громадськості.

Про це "Телеграфу" розповів громадський діяч і засновник "Братства" Дмитро Корчинський у матеріалі: "З фронту прийде багато зневірених людей, — Корчинський про мобілізацію, аборти та Кличка з Трухановим, ч. II".

"Тут повинні працювати навіть не СБУ та правоохоронні органи, а громадськість. Ми часто беремо участь у переведенні храмів у ПЦУ, тому методики є. Ці процеси працюють, якщо є достатня кількість активної громадськості", — сказав Корчинський.

Він вважає, що набагато ефективніше розібратися із землею. За словами співрозмовника, УПЦ ФСБ передано у безоплатне користування величезну кількість земельних ділянок : під будівництво, під їхні кіоски й так далі.

"Просто неймовірна кількість. Це все зроблено переважно місцевою владою і потрібно просто у них все це забрати. Місцеві громади мають право забрати свою землю, тим більше, що вона використовується погано. Забирайте землю! Ви побудували там курник? Ну, це ваш курник, забирайте його кудись звідси, бо земля належить, наприклад, Києву", — додав Корчинський.

Цей процес, як наголосив співрозмовник, ще навіть не розпочинався. На його думку, це вже справа громадськості тиснути на місцеві органи влади.

"Якщо ми думаємо, що з цією єрессю розбереться хтось окрім нас, то так не буде. Держава тут виявлятиме слабкість і далі", — сказав Корчинський.

Якщо землі заберуть, молитися в гаражах, будинках і так далі не будуть. За словами Корчинського, абсолютна більшість цих "псевдопопів" бажає грошей, а молитися у гаражах – значить витрачатися, а не заробляти.

"На вірних вони заробляють, тому що у них є куди цим вірним приходити, і там вони продають свої ритуальні послуги. Що таке УПЦ ФСБ? Це фірма з надання ритуальних послуг. Адже це не церква насправді. Але оскільки ми тут боремося з будь-яким московським бізнесом, потрібно боротися з московським бізнесом з надання ритуальних послуг. Коли вони не матимуть змоги широко надавати ритуальні послуги та на цьому збагачуватись, все це помре дуже швидко", — додав він.

Громадський діяч не виключає, що кошти з Москви й надалі підкидатимуться.

"Будуть різноманітні новинські, бойки… зараз, я так розумію, готується якийсь православний політичний проєкт під наступні вибори. Вони експлуатуватимуть цю тему, якщо їх вчасно не примружити. Але за активності українців все це можна подолати. Я закликаю українців до активності", — вважає співрозмовник.

При цьому є речі, які державі робити дуже незручно. Наприклад, Конгрес США погано сприймає будь-яку критику УПЦ ФСБ. Там це сприймають як щось негативне у бік церкви.

"Зараз будь-який наїзд з боку країни на УПЦ ФСБ сприймається в Конгресі США дуже погано. Вони сприймають це як наїзд на церкву, тому що вони не розбираються і ніколи не розберуться, що це дійсно не церква. А коли це робить громадськість, то які питання?", — пояснив Корчинський.

Він упевнений, що у громадськості вистачить для цього активності та сил.

"За останній час ми забрали вже досить багато у них нерухомості. Якщо це у багатьох місцях вдається, значить це можна робити та скрізь. Тут потрібно просто натхнення і не всіх 100% українців. Достатньо зібратися сотні людей, щоби один за одним забрати все", — Підсумував Корчинський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 20 серпня Рада ухвалила загалом доопрацьований законопроєкт про заборону діяльності на території України релігійних організацій, пов’язаних із РФ. Названо прізвища тих, хто голосував проти.