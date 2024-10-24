"Увидим Россию на саммите мира": Зеленский назвал цели Плана победы

Россия уклоняется от настоящей дипломатии и не хочет отдавать украденное, но нужно заставлять их сделать это

Когда План победы Украины будет реализован, Россию можно будет увидеть на саммите мира. План рассчитан на то, чтобы лишить РФ альтернатив кроме справедливого мира.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на третьем парламентском саммите Крымской платформы. По его словам, тогда же можно будет говорить о реализации формулы мира.

"Когда и если план победы будет полностью реализован, мы увидим Россию на саммите мира. Мы увидим реализованную формулу мира, мы увидим полностью восстановленную действенность целей и принципов Устава ООН", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что План победы Украины содержит все необходимое, чтобы лишить Россию любых альтернатив, на которые она сейчас рассчитывает, кроме справедливого мира.

"Россия уклоняется от настоящей дипломатии и не хочет отдавать украденное, но нужно заставлять их сделать это. То есть надо усиливать Украину и наши с вами общие позиции", — добавил глава государства.

Отметим, что план из пяти пунктов выглядит следующим образом:

геополитика и приглашение Украины в НАТО;

оборона;

сдерживание России;

экономическое сотрудничество;

безопасность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в какие сроки может закончиться война в Украине благодаря Плану победы.