"Отримав добрячого тягла": історик пояснив, що змусить Путіна відмовитися від загарбання України

Все впирається в час і в жертви українського народу, каже Владлен Мараєв

Не визнаний Україною президент Росії Володимир Путін є психічно хворою людиною, тому він не відмовляється від планів із загарбання нашої країни, хоча його війська і зазнають серйозних втрат на полі бою.

Про це "Телеграфу" розповів популярний блогер, співавтор YouTube-каналів "Історія Без Міфів" та "10 запитань історику", кандидат історичних наук Владлен Мараєв.

Більше відповідей історика читайте в першій частині інтерв’ю: "У Путіна відбулись незворотні зміни в психіці, — історик Владлен Мараєв про міфи Кремля, питання "ядерки" та український YouTube".

— Росіяни отримують добрячого тягла від України. Але, знов-таки, це трагічний період в тому сенсі, що на жаль, Росія поки що не хоче миритись з незалежністю України, — каже історик.

Відповідаючи на запитання, коли РФ змириться і хто її має примусити до цього — українці, Захід, чи усвідомлять самі, кандидат історичних наук поділився думкою:

— Не вірю в те, що вони усвідомлять самі. Я вірю тільки в силу. В те, що українська сила (і сила союзників) таки змусить їх до цього. Але все це впирається в час і в жертву, на превеликий жаль.

Говорячи про те, чи відступить Путін від своїх планів із захоплення України, Владлен Мараєв зауважив:

— Як історик не розмірковую над запитаннями, пов'язаними з майбутнім. Для істориків взагалі це табу — говорити про майбутнє. Можу висловлювати лише свою приватну думку, яка є суб'єктивною і мало кого насправді може цікавити.

На мою думку, такий ідіот, як Путін, не відступить ніколи. Він психічно хвора людина. У нього відбулись незворотні зміни в психіці. Крім того, це вже стара людина, її вже ніяк не зміниш. Тому не вірте.

Торкнувшись питання, Путін живий чи Росією правлять двійники-трійники, блогер припустив:

— Думаю, Путін, звісно, існує, як певна субстанція. Скільки там у нього двійників, трійників, я не знаю. Але, скоріше за все, поки що він є. 72 роки – це ще вік. Літній, але не критичний, на жаль.

Раніше "Телеграф" писав, що професор кафедри психіатрії та людської поведінки Каліфорнійського університету Джеймс Феллон назвав Путіна психопатом і пояснив, як змінився стан диктатора після провалу в Україні.