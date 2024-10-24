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Обіймався з Лукашенком та кланявся Путіну. Генсек ООН зганьбився на саміті БРІКС (фото та відео)

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Путін, Лукашенко та Гутерреш Новина оновлена 24 жовтня 2024, 18:24
Путін, Лукашенко та Гутерреш. Фото Колаж "Телеграфу"

Генсек ООН опинився у центрі нового скандалу

Генеральний секретар Організації об’єднаних націй Антоніу Гутерреш взяв участь у саміті БРІКС, який проходить у Росії. Зустріч не обійшлася без скандалу — генсек по-дружньому зустрівся з двома диктаторами, Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком.

Відео опублікував Telegram-канал "Пул першого", близький до "президента" Білорусі. На кадрах видно, як генеральний секретар ООН обіймається із самопроголошеним очільником Білорусі у рамках саміту БРІКС.

Крім того, в мережі з’явилося фото, як Гутерріш кланяється Путіну під час рукостискання.

Також на сайті ООН з’явився текст заяви генерального секретаря Антоніу Гутерреша. У ньому він розповів, як, на його думку, має закінчитися російсько-українська війна.

Гутерреш сказав, що в Україні "має настати справедливий мир відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї Організації об’єднаних націй". Крім України, мир має бути встановлений у Судані, Лівані та Секторі Газа, заявив Гутерреш.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський розкритикував ООН через саміт БРІКС у Казані.

Теги:
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