Обіймався з Лукашенком та кланявся Путіну. Генсек ООН зганьбився на саміті БРІКС (фото та відео)
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Генсек ООН опинився у центрі нового скандалу
Генеральний секретар Організації об’єднаних націй Антоніу Гутерреш взяв участь у саміті БРІКС, який проходить у Росії. Зустріч не обійшлася без скандалу — генсек по-дружньому зустрівся з двома диктаторами, Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком.
Відео опублікував Telegram-канал "Пул першого", близький до "президента" Білорусі. На кадрах видно, як генеральний секретар ООН обіймається із самопроголошеним очільником Білорусі у рамках саміту БРІКС.
Крім того, в мережі з’явилося фото, як Гутерріш кланяється Путіну під час рукостискання.
Також на сайті ООН з’явився текст заяви генерального секретаря Антоніу Гутерреша. У ньому він розповів, як, на його думку, має закінчитися російсько-українська війна.
Гутерреш сказав, що в Україні "має настати справедливий мир відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї Організації об’єднаних націй". Крім України, мир має бути встановлений у Судані, Лівані та Секторі Газа, заявив Гутерреш.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський розкритикував ООН через саміт БРІКС у Казані.