Какова будет сумма денежной помощи для семьи, усыновившей ребенка

Она будет осуществляться в течение 3 лет

Некоторые украинцы могут получить денежную помощь от государства, если усыновят детей. Ее можно оформить онлайн и физически, собрав определенный список документов.

Сумма такой помощи составляет 41 280 гривен. Она выплачивается не сразу, а по частям. Об этом рассказала юрист Анастасия Григорьева.

Кто может ее получить и как

Выплата при усыновлении ребенка начисляется гражданам, постоянно проживающим на территории Украины и принявшим в свою семью ребенка-сироту, лишенного родительской опеки.

В то же время право на получение денежной помощи имеет один из супругов, если ребенка усыновляют граждане, состоящие в официально зарегистрированном браке между собой.

Ее выплачивают тогда, когда гражданин обратился за ее получением не позднее истечения одного года со дня вступления в силу решения суда об усыновлении ребенка-сироты.

Чтобы заявителю получить ее в онлайн формате, нужно:

авторизоваться на портале "Дія";

нажать на подать заявку;

указать данные ребенка (детей, если их несколько), на которых будет оформлена государственная помощь;

выбрать один из способов получения государственной помощи;

указать все необходимые данные о решении судебного органа власти об усыновлении ребенка;

осуществить проверку сложившегося заявления и в случае правильности заполненных данных подписать его с помощью ЭЦП;

осуществить отправку заявления на рассмотрение в соответствующие органы социальной защиты населения.

Кроме того, есть вариант офлайн формата. Для этого необходимо обратиться к:

территориальных органов социальной защиты населения;

исполнительных органов городских, сельских или поселковых советов;

местных ЦПАУ.

При обращении заявителю следует взять с собой копию свидетельства о рождении ребенка, копию решения судебных органов власти об усыновлении ребенка.

Какова сумма помощи в 2024 году

В текущем году сумма выплаты в общем размере составляет 41280 гривен, однако она будет начисляться постепенно — сначала 10320 гривен, а затем по 860 гривен ежемесячно в течение следующих трех лет.

В то же время, если супруги усыновляют не одного ребенка, то и выплата соответственно растет, чтобы покрыть потребности каждого несовершеннолетнего отдельно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где и каким украинским семьям выплатят денежную помощь более чем в 11 тысяч гривен.