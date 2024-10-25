За 4,5 млн грн продають щасливий квиток у Полтаві (фото)

Він має номер 111111

У мережі часто можна знайти цікаві речі, які продають за космічні гроші. Цього разу на одній з платформ продають за понад 4 млн грн щасливий квиток.

Як зазначається на сайті оголошень, квиток з 2015 року з Полтави. Його вартість складає 4,5 млн грн.

"Продам щасливий квиток автобусного транспорту міста Полтави, 2015 року. Унікальний номер 111111. Стан як на фото. Найкращий подарунок для поціновувачів даної тематики", — йдеться у повідомленні.

На фото квиток для проїзду у громадському транспорті на автобус за 3 грн. Його якість доволі гарна, а от ціна викликає питання. Адже на порталі є кілька оголошень із щасливими квитками, але за більш доступною ціною.

Зауважимо, що щасливий квиток — це повір'я та математична розвага, заснована на нумерологічній грі з номером проїзного квитка. Щасливим вважається отриманий у громадському транспорті квиток, у шестизначному номері якого сума перших трьох цифр збігається із сумою трьох останніх. Або ж якщо усі цифри однакові чи мають якусь гарну комбінацію.

Нагадаємо, що в Україні продають годівниці для квадроберів за космічні гроші. Їх ціна стартує від 2 500 грн. Виглядає ця дивина як звичайна підставка для двох мисок. В одну з них насипають корм, в іншу наливають воду.

Раніше "Телеграф" писав, що "Ашан" нарешті вирішив піти з Росії. Вже відомо, що буде з їхніми магазинами.