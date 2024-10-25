За 4,5 млн грн продают счастливый билет в Полтаве (фото)

У него номер 111111

В сети часто можно найти интересные вещи, продающиеся за космические деньги. В этот раз на одной из платформ продают более чем за 4 млн грн счастливый билет.

Как отмечается на сайте объявлений, билет с 2015 года из Полтавы. Его стоимость составляет 4,5 млн грн.

"Продам счастливый билет автобусного транспорта города Полтавы, 2015. Уникальный номер 111111. Состояние как на фото. Лучший подарок для ценителей данной тематики", — говорится в сообщении.

На фото билет для проезда в общественном транспорте на автобус за 3 грн. Его качество довольно хорошее, а вот цена вызывает вопросы. Ведь на портале есть несколько объявлений со счастливыми билетами, но по более доступной цене.

Заметим, что счастливый билет – это поверье и математическое развлечение, основанное на нумерологической игре с номером проездного билета. Счастливым считается полученный в общественном транспорте билет, в шестизначном номере которого сумма первых трех цифр совпадает с суммой трех последних. Или если все цифры одинаковые или имеют какую-то хорошую комбинацию.

Напомним, что в Украине продают кормушки для квадроберов за космические деньги. Их цена стартует от 2500 грн. Выглядит эта диковинка как обычная подставка для двух мисок. В одну из них насыпают корм, в другую наливают воду.

Ранее "Телеграф" писал, что "Ашан" наконец-то решил уйти из России. Уже известно, что будет с их магазинами.