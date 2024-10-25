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Закінчила кар’єру після олімпійського золота: де зараз чемпіонка Катерина Серебрянська та як вона виглядає

Автор
Галина Струс
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Автор
Катерина Серебрянская продовжує говорити російською мовою
Катерина Серебрянская продовжує говорити російською мовою. Фото Колаж "Телеграфу"

Колись гімнастка намагалася будувати кар’єру на телебаченні

Катерина Серебрянська – українська гімнастка, Олімпійська чемпіонка 1996 року. Після закінчення спортивної кар’єри вона працювала на телебаченні, а в останні роки почала вести особистий блог із уроками йоги та тренуваннями.

"Телеграф" розповість, що відомо про Катерину Серебрянську і як вона зараз виглядає.

Катерина Серебрянська — що про неї відомо

Катерина Серебрянська — Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики в індивідуальному заліку (Атланта-1996). Заслужений майстер спорту України. Вона народилася 25 жовтня 1977 року у Сімферополі, їй виповнилося 47 років. Катерина походить із сім’ї спортсменів, її батько був майстром спорту з футболу, а мама — майстром спорту з гімнастики. Тож спорт був у житті майбутньої чемпіонки із самого дитинства, а саме художня гімнастика.

Катерина Серебрянська з юних років їздила на спортивні збори та змагання та часто отримувала перемоги на них. Проте головною її амбіцією у якийсь момент стало олімпійське золото.

Катерина Серебрянська

У 1996 році на Олімпійських іграх в Атланті Катерина Серебрянська здобула омріяну золоту медаль в індивідуальному багатоборстві, а також отримала державний хрест "За мужність", титул "Жінка року України" і, звичайно, визнання. Проте за два роки 21-річна Катерина заявила, що закінчує професійну спортивну кар’єру.

Зі сцени Національного палацу "Україна" 5 листопада 1999 року Катерина Серебрянська тепло подякувала своїм батькам і всім, хто допомагав досягти найвищого спортивного успіху.

Катерина Серебрянська

Після завершення спортивної кар’єри Катерина почала монетизувати свої спортивні навички іншим шляхом. Вона стала експертом зі здорового харчування, часто з’являлася на телебаченні, а пізніше завела власний блог. 2000-го року у Катерини народився син Євген. І вона почала поєднувати обов’язки мами та бізнес-леді.

Катерина Серебрянская

Про особисте життя Серебрянскої відомо небагато, хіба те, що вона чотири роки була у стосунках із учасником "ТНМК" Фаготом (Олег Михайлюта). А у 2009 році пара розійшлася, бо, як натякала спортсменка, вона не дочекалася пропозиції руки та серця. Незабаром Катерина зникла з публічного простору — вона переїхала жити до Лондона, і, схоже, залишається там досі.

Катерина Серебрянська

Де зараз Серебрянська і що говорить про війну в Україні

У 2015 року Катерина вийшла заміж за бізнесмена, і в 39 років народила вдруге — дочку Марію, а ще за кілька років — сина Костю. До 2023 року вона активно вела свій youtube-канал та блог у Instagram. Проте пости та відео спортсменки були російською, схоже, вона не перейшла на українську мову після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Крім того, якось Катерина Серебрянська прокоментувала свою позицію щодо війни в Україні.

"Ти можеш демонструвати свій патріотизм публічно, а можеш діяти, не висвітлюючи це в соцмережах. Це особистий вибір кожного. Я дуже люблю Україну та щиро співчуваю всім українцям, які втратили рідних та близьких. Я співчуваю всім, хто залишився без дому, без звичного життя та спокою у серці. Я молюся, щоб війна швидше закінчилася і допомагаю тим, що можу, тим, що вмію. Навіть якщо не висвітлюю це у соцмережах, як зазвичай очікують від публічних людей. Миру та любові всім", — написала вона в одному з постів у Instagram.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз Міка Фаталов, який замінив у "Квартал 95" Дениса Манжосова. Народився у Баку, але має український паспорт.

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#Олімпійська чемпіонка