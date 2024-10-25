Закончила карьеру после олимпийского золота: где сейчас чемпионка Екатерина Серебрянская и как она выглядит

Когда-то гимнастка пыталась строить карьеру на телевидении

Екатерина Серебрянская — украинская гимнастка, Олимпийская чемпионка 1996 года. После окончания спортивной карьеры она работала на телевидении, а в последние годы начала вести личный блог с уроками йоги и тренировками.

"Телеграф" расскажет, что известно о Екатерине Серебрянской и как она сейчас выглядит.

Екатерина Серебрянская — что о ней известно

Екатерина Серебрянская — Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в индивидуальном зачете (Атланта-1996). Заслуженный мастер спорта Украины. Она родилась 25 октября 1977 года в Симферополе, ей исполнилось 47 лет. Екатерина происходит с семьи спортсменов, ее отец был мастера спорта по футболу, а мама — мастером спорта по гимнастике. Так что спорт был в жизни будущей чемпионки с самого детства, а именно художественная гимнастика.

Екатерина Серебрянская с юных лет ездила на спортивные сборы и соревнования и часто получала победы на них. Однако главной ее амбицией в какой-то момент стало олимпийское золото.

В 1996 году на Олимпийских играх в Атланте Екатерина Серебрянская завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье, а также получила государственный крест "За мужество", титул "Женщина года Украины" и, конечно, признание. Однако спустя два года 21-летняя Екатерина заявила, что заканчивает профессиональную спортивную карьеру.

Со сцены Национального дворца "Украина" 5 ноября 1999 года Екатерина Серебрянская тепло поблагодарила своих родителей и всех, кто помогал добиться наивысшего спортивного успеха.

После завершения спортивной карьеры, Екатерина начала монетизировать свои спортивные навыки другим путем. Она стала экспертом по здоровому питанию, часто появлялась на телевидении, а позже завела собственный блог. В 2000-м году у Екатерины родился сын Евгений. И она начала совмещать обязанности мамы и бизнес-леди.

О личной жизни Серебрянской известно немногое, разве то, что она четыре года была в отношениях с участником "ТНМК" Фаготом (Олег Михайлюта). А в 2009 году пара рассталась, потому что спортсменка не дождалась предложения руки и сердца. Вскоре Екатерина пропала из публичного пространства — она переехала жить в Лондон, и похоже, остается там до сих пор.

Где сейчас Серебрянская и что говорит о войне в Украине

В 2015 году в Лондоне Екатерина вышла замуж за бизнесмена, и в 39 лет родила второй раз — дочь Марию, а еще через несколько лет — сына Костю. До 2023 года она активно вела свой youtube-канал и блог в Instagram. Однако посты и видео спортсменки были на русском языке, похоже, она не перешла на украинский язык после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Кроме того, однажды Екатерина Серебрянская прокомментировала свою позицию относительно войны в Украине.

"Ты можешь демонстрировать свой патриотизм публично, а можешь действовать, не освещая это в соцсетях. Это личный выбор каждого. Я очень люблю Украину и искренне сочувствую всем украинцам, потерявшим родных и близких. Я сочувствую всем, кто остался без дома, без привычной жизни и покоя в сердце. Я молюсь, чтобы война скорее закончилась и помогаю тем, чем могу, тем, что умею. Даже если не освещаю это в соцсетях, как обычно ожидают от публичных людей. Мира и любви всем", — написала она в одном из постов в Instagram.

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